T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/1307 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1307 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.050.000,00 TL 1 Taşıt 34KAG181 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , CLİO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90 Tipli , 90 BG, BENZİNLİ, MAVİ RENKLİ, 31.205 KM ARAÇ

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 10:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 10:42

17/09/2025 (İİK m.114/4)