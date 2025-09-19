T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/1307 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1307 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.050.000,00 TL
|
1
|
Taşıt
|
34KAG181 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , CLİO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90 Tipli , 90 BG, BENZİNLİ, MAVİ RENKLİ, 31.205 KM ARAÇ
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2025 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 10:42
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 10:42
17/09/2025 (İİK m.114/4)