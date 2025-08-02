T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/430 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/430 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Nişantarla Mevkii, 8039 Parsel, 210,04 M2 Yüzölçümlü, 53/212 Arsa Paylı, 2. Normal Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Çatı Piyesli Ofis Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri: Dava konusu taşınmaz Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi (tapuda Güngören Mahallesi 0

ada, 8039 parsel) Kardelen Sokak üzerindeki 5 dış kapı no.lu apartmanının 2. normal katındaki 4 iç kapı no.lu “Çatı Piyesli Ofis” nitelikli taşınmazdır. Parsel üzerinde tek yapı bulunmakta olup bina (2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat + çatı katı) 5 kat + çatı kattan oluşmaktadır. Kat irtifakına esas teşkil eden onaylı mimari projesine göre 1.bodrum kat ve 2.bodrum katta bir adet depolu dükkan, zemin katta bir adet dükkan, 1.normal katta bir adet ofis, 2.normal kat ve çatı katta bir adet çatı piyesli ofis olmak üzere dört bağımsız bölümlü olan binanın elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut olup taşınmazda asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu 210,04 m² alanlı arsadaki binanın yapı ruhsatı (15/06/2016) ve yapı kullanım izin belgesi (07/06/2021) mevcuttur. Toplam olarak 2 yol altı ve 3 yol üstü olmak üzere 5 kat ve 663,25 m²’lik inşaat alanı için düzenlenmiştir. Dava konusu 4 no.lu “Çatı Piyesli Ofis” nitelikli taşınmaz binanın 2.normal kat ve çatı katında yer almakta olup, 2.katta 105,53 m²-brüt 115 m², içerden merdiven ile çıkılan çatı piyesinde 44,33 m²-50 m² olmak üzere toplam 149,86 m² net ve 165 m² brüt alana sahip olan bölümün yerinde 2.kat ile çatı arası piyesi arasında yer alan merdiven iptal edilerek çatı katına bina ortak merdiveninden girilmektedir. İşyerinin zemini laminat parke, duvarları saten boyalı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcuttur. Halihazırda gelinlikçi (hazır gelinlik kiralama) olarak kullanıldığı ve konseptine uygun şekilde dekore edildiği görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 3-5 katlı ticari kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş alanları, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey ticari işletmelerin tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

Adresi: Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi Kardelen Sokak No: 5 Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü: 210,04 m2

Arsa Payı: 53/212

İmar Durumu: Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi, Şahlan-Kardelen Sokak No:2-5 kapı numaralı, 5 Pafta 8039 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, ticaret + hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi min: 1,50m teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi: 3 m arka bahçe mesafesi plan notu, H:3 kat irtifada, ikiz yapı nizamında yapılanma şartlarına haizdir.

Kıymeti: 9.075.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Diğer ( Konusu: Cins değişikliği harcı tahsil edilmiştir. ) Tarih: -02/04/2021 Sayı: 292516e YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyan: Yönetim Planı: 24/03/2017

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 14:40

30/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.