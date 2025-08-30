T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/292 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/292 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Osmaniye Mevkii, 244 Ada, 38 Parselde Kayıtlı, 3.278,08 M2 Yüzölçümlü, 12/1012 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, B3 Blok, 5. Kat 12 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.06.2025 tarih, 6084 sayılı imar durum belgesine göre Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi, Metro Sokak, no: 1 dış kapı, 244 ada 38 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre konut alanında kalmakta olup, TAKS:0.30, KAKS:0.90, H:9.50m Kat irtifada, ön bahçe mesafesi 5.00 m, yan ve arka bahçe mesafesi plan notu olacak şekilde ayrık nizam yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 22. maddesinin 2. fıkrasının A bendinde; A.Nafiz Gürman Mahallesi ve M. Nesih Özmen Mahalleleri ile Tozkoparan Mahallesini’nin Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları dışında Konut, Yol Boyu Ticaret, Ticaret+Hizmet+Konut alanlarında kalıp 18.02.2005 tt’li 1/1000 ölçekli meri bölge planıyla irtifası, taban alanı, inşaat alanı, imar hakkı düşürülen parsellerde meri plan öncesi alınan ruhsat ve/veya iskan belgesindeki yasal haklarına göre uygulama yapılacaktır. " denilmekte olup, ruhsat eki projesinde yer alan inşaat alanı üzerinden irtifası H:30.50 m uygulama yapacaktır denilmiştir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi (tapuda Osmaniye), MetroSokakta, tapunun 244 ada, 38 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Metro Sokaktan 1-3 dış kapı numarası alan 3.278,08m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Konkur B3 Blokta 12/1012 arsa paylı 5.kat (12) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Tozkoparan Mahallesi, Metro Sokak üzerinde bulunan ve bu Sokaktan 3 dış kapı numarası alan numarası alan Konkur B3 Blok bodrum kat+ zemin kat+ 9 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, her katında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, asansrlü ana binanın 5.katında yer alan (12) kapı numarası alan daire mahallinde ve Güngören Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre antre-hol, salon, mutfak, üç oda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibaret 105,00m2. net 122,50m2 brüt alana sahiptir. Dairede antre-hol, mutfak, banyo-WC zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri PVC, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Dairenin pencereleri PVC ve ısıcamlı, demir korkuluklu, duvarları sıvalı-boyalı, oda iç kapıları ahşap, daire giriş kapısı çeliktir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda ticaret ve konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

Kıymeti: 7.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: İRTİFAK: M Bu Parselin 9 M2 Lik Kısmında İstanbul Belediyesi Lehine İrtifak Hakkı Vardır.

BEYAN: YÖNETİM PLANI 14/02/1995

BEYAN: Diğer (Konusu: Yeditepe Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün 23.09.2020 Tarih E.698479 Sayılı Yazısı Gereğince Sefile Tiryakioğlunun Veraset Vergi İlişiği Kesme Yazısı Vardır.)

İRTİFAK: Krokide A Harfi İle İşaretli 217,44 M2 Lik YerdenİSKİ Lehine Kanal Geçit Hakkı

İRTİFAK: AT M: Bu Parselin 9m2 Lik Kısmında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lehine İrtifak Hakkı

İRTİFAK: AT M: Krokide A Harfi İle İşaretli 217,44 M2 Lik Yerden İSKİ Lehine Kanal Geçit Hakkı

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 21/10/2025 - 11:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 11:25

27/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.