T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/62 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/62 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı mahallesi, 2396 ada, 16 parsel, 117,00 m2 yüz ölçümlü, 21/117 Arsa paylı, 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2025 tarih, 4280356 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bitişik nizam, 4 kat irtifalı, Konut alanında kalmaktadır.

Özellikler: Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2396 ada 16 parsel sayılı 117,00m2 miktarlı kat irtifaklı "TARLA" vasıflı ana taşınmazda 21/117 arsa paylı 1.kat (3) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Yenimahalle Mahallesi, 1527. Sokak, No:27/3, Bağcılar/ İstanbul adresinde konumludur. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin katta bulunan, her katta birer mesken olmak üzere 5 adet bağımsız bölümlü elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 1.katında yer alan 3 bağımsız bölüm numaralı konut; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesinde 1. katta konumludur ve hem projesinde hem demahallinde bina girişine göre 1. katta bulunmakta olup, projesinde ve mahallinde salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon hacimlerinden ibaret kapalı alanları itibari ile İç ölçüleri 62,00m2 brüt 71,00m2 alana sahip ıslak hacim zeminleri seramik, diğer alanlar laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, MDF mutfak dolabı ve mermerit tezgahlı, banyosunda klozet, duş kabini ve banyo dolabı, wc alanında alaturka tuvalet bulunan, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 03/07/2012 Tarih – 13039 yevmiye

Kıymeti: 2.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 30/10/2025 - 14:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 14:45

02/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.