T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/300 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/300 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3144 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, 4.161,40 M2 Yüzölçümlü, 16/2400 Arsa Paylı, Daire Nitelikli, D Blok, 4. Kat, 19 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu: Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 3144 ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), KAKS: 2.00 yapılaşma koşullarında MİA-1 (Merkezi İş Alanı) Alanında kalmakta olup, yola terki mevcuttur. 15.04.1999 tarihli yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 1999 yılı arsa m² birim fiyatı: 5,00 TL dir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 27/08/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle daire alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Bağlar Mahallesi 54. Sok. No:29 İç kapı No:17 -Güneşli Evler Bağcılar/ İSTANBUL Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan inceleme ve projesine göre hali hazır durumu; Taşınmaz site içerisinde bulunduğu D Blok; 1 Bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat olmak üzere toplam11 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen blok 42 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Blok giriş kapısı demir kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı ve korkuluklu, merdiven kovasıduvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü, açık otoparklı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve susıhhi tesisatı mevcuttur. Her kat 4 daireden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede D Blok 4. Kat (19) nolu daire; Asansör çıkışı karşı solda, merdiven çıkışısağda olup yerinde belediye tarafından 17 numaratajı verildiği, oda ve salon laminant parke kaplamalı, antre, hol, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı,ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, duşakabin, klozet ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı, üçlü ankastre setli ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, içkapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. D Blok 4. kat (19) nolu daire; girişte antre, hol, mutfak+balkon, salon, biri balkonlu iki yatak odalı, banyo ve wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 65,00 m² brüt 85,00 m² alana sahiptir. " denilmektedir.

Kıymeti: 4.750.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: YÖNETİM PLANI-04/10/2000

ŞERH: YILLIĞI 1 TL.DEN 99 YIL MÜDDETLE BEDAŞ GEN. MÜD. LEHİNE KİRA ŞERHİ. T:08/11/1999 Y:10819 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 08/11/1999 - 10819 (BEDAŞ)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:35

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:35

15/12/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.