T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/262 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/262 TLMT.sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 891 Ada, 165 Parsel, 60/1600 Arsa Paylı, 1.546,00 M2 Yüzölçümlü, B Blok, 4. Kat, 13 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazın Tamamı

Özellikleri :Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 891 Ada 165 parsel (1.546,00 m2 yüzölçümlü sayısı ile kayıtlı "Blok Yirmi Sekiz Bağımsız Bölümden İbaret Bahçeli Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda, B Blok (mahallinde Can Apartmanı), 4.Katta 60/1600 arsa paylı 13 b.bölüm numaralı “Dubleks Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Zuhuratbaba Mahallesi, Yavuzevler Mektep Sokak,No:9, B Blok, Can Apartmanı, 4.Kat, Daire:13 Bakırköy/İSTANBUL posta adreslidir. Taşınmazın bulunduğu 891 ada 165 parselde, A ve B olmak üzere 2 blok yer almaktadır.Mahallinde 9 dış kapı numaralı B Bloğun (Can Apartmanı), 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır.Projeye göre 2.bodrum katta kömürlükler, sığınak, kazan dairesi ve 1.bodrum kattaki dükkanın deposu, 1.Bodrum katta 1 depolu dükkan, zemin katta 4 adet dükkan ve bina girişi, normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 13 adet b.bölümyer almaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar granit,merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır. Satışa konu B Blok, 4.Katta 13 b.bölüm numaralı “Dubleks Mesken” nitelikli taşınmaz, Yavuzevler Mektep Sokağa göre arka cephedeki blok girişine göre sol tarafta yer almaktadır. Projede Taşınmaz projesinde net 164 m² (4. Kat: 142 m², Çatı Katı: 22 m²), brüt 185 m² (4. Kat: 160 m², Çatı Katı: 25 m²) alanlı iken çatı örtüsü altına doğru 22 m² kapalı alan büyümesi ve toplam 65 m2 alanlı 2 adet teras alanı yapılması ile mahallinde net 186 m² kapalı+ 65 m2 teras (4. Kat: 142 m², Çatı Katı: 44 m² kapalı+ 65 m2 teras), brüt 210 m² kapalı + 65 m² teras (4. Kat:160 m², Çatı Katı: 50 m²+ 65 m² teras) alanlı olarak inşa edildiği görülmüştür.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları amerikan panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolap, granit tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup duş yeri, duşkabin, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması kombili sistem ile sağlanan taşınmazın tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır. 4.Normal Kat: Projede salon, 4 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve 4 balkon bölümlü iken mahallinde salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve balkon bölümlerinden oluştuğu görülmüştür.Çatı Katı: Projede 2 oda bölümlerinden oluşmakta iken, mahallinde salon, oda, mutfak, banyo ve 2 teras bölümlerinin yer aldığı görülmüştür.

Adresi : Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Yavuzevler Mektep Sokak Üzerinde 9 Daire 13 Bakırköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.546,00 m2

Arsa Payı : 60/1600

İmar Durumu :Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.06.2025 tarihli yazısında, Zuhuratbaba Mahallesi, 891 Ada 165 parsel 01.04.2003/23.10.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Bakırköy Merkez ve Ataköy’e İlişkin Revizyon Nazım İmar Planı’nda, TİCK-2 rumuzlu “Ticaret-Konut Alanı”nda kalmaktadır.30.11.2022 / 18.12.2023 / 18.07.2024 / 15.03.2025 tarihlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan Bakırköy Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Tadilatları doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 15.03.2025 tarihinde onanmış olup, 28.03.2025 - 28.04.2025 tarihleri arasında 1 ay süre ile Başkanlığımızda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plana gelen itirazlar Bakırköy Belediye Meclisi’nin 09.05.2025 tarih ve 46 sayılı Kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilecektir. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasından sonra, başvurduğunuz takdirde imar durumu talebiniz yeniden değerlendirilebilecektir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede 24.03.1989 tarihli ve 989/1347 sayılı Yapı Kullanma İzin Raporu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 17.170.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: BU PARSELİN 5 PARSELDEN GEÇME HAKKI VARDIR.

BEYAN: YÖNETİM PLANI-06/02/1987

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:10

15/12/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.