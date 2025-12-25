T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/329 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/329 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 1179 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 505,23 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/8 Hissesi Satışa Konudur

İmar Durumu: Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ncetanzim ve tasdik edilmiş olan 12.11.2024 tarih, E-35345133-115-11893/21305 sayılı imar durum belgesine göre, "Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 1179 ada 2parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat '' TİCARET+KONUT ALANI '' nda kalmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009 t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. " denmektedir. Kurum İncelemeleri :Dijital imar arşiv dosyasında mimari projesine rastlanılmamıştır. 2981 Sayılı Yasa kapsamında hazırlanmış 07.05.1987 tarih 302/37 sayılı Yapı Ruhsatı + Yapı Kullanma İzin Belgesi ve 23.07.1998 tarih 07/22 sayılı Kat İlavesi Yapı Ruhsatı(8 adet bölüm ve 2201,36 m2 inşaat izni) incelenmiştir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/12/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesiüzerinde 371 kapı numaralı, Begonya 1 Sokak cephesinden 1 kapı numaralı bina(1179 ada 2 parsel)olarak yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, giriş katları işyeri, ara katları ofis/konut olarak kullanılan binalar, plazalar, iş merkezleri ve konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Adres : Kocasinan Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No: 371 Bahçelievler /İstanbul. Kıymet takdirine konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 505,23 m2 yüzölçüme sahip 1179 ada 2 parsel numaralı Arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz az eğimlitopoğrafik yapıya sahip olup dörtgen geometrik formdadır. Parselin Mahmutbey Caddesi cephesi yaklaşık 14,00 m , Begonya 1 Sokak cephesi ise yaklaşık cephesi yaklaşık 26,00 m'dir.Parsel üzerinde betonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamındainşa edilmişbodrum + zemin + 3 normal katlı bina bulunmaktadır. Dijital imar arşiv dosyasında mimari projesine rastlanılmamış olup, kat ilavesi yapı ruhsatına göre bina brüt 2201,36 m2 alanlı, 1 adet düğün salonu, 1 adet dükkan ve 6 adet büro bölümlüdür. UAVT Sisteminde yapılan incelemede binada 5 adet Ofis ve İşyeri kaydı bulunmaktadır.Binanın dış cephesi kısmen akrilik boyalı, kısmen BTB kaplıdır. Binanın giriş zemini ve kat arası sahanlıkları seramik, merdivenleri granit döşeli, bina içi yan duvarları plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır." denilmektedir.

Kıymeti: 8.975.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:55

08/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.