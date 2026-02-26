T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/808 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/808 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağcılar mahallesi, 553 ada, 8 parsel, 122,00 m2 yüz ölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın 17/61 hissesi satışa konudur.

İmar durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4607083 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, İnönü Mahallesi, 553 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 onanlı 1/1000 Ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 4 kat (B-4) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmakta olup, enerji nakil hattından etkilenmektedir. Taşınmaz adresinin İnönü Mah. 397. Sok. No:41 Bağcılar/İstanbul olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsatına rastlanmamıştır denilmiştir.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut olan 02/12/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, İnönü Mahallesi, 397.Sokakta, tapunun 553 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve 397.Sokaktan 41 dış kapı numarası alan 122,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 17/61hissesi niteliğindedir. 397.Sokağa paralel cephesi 9,05mt, parsel arka cephesi 8,94mt, yola dik derinliği 13,42mt ve 14,26mt olan, tamamı 122,00m2 alana sahip ve tapuda arsa vasfı ile kayıtlı taşınmaz üzerinde, 397.Sokaktan 41 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 25 yılı geçkin ömre sahip bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katı yol cephesinden müstakil girişe sahip depo mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katta bir adet dükkan ve kapalı otopark mahalli, normal katlarında birer daire katın bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan bina zeminde 100m2 alana sahip, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 620m2 civarında, daireleri PVC doğrama ve ısı camlı, demir doğrama giriş kapılı, dış cephesi BTB olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.”denilmiştir.

Mükellefiyetler: A-M: 31,60 M2 LİK KISIMDA T.E.K. LEHİNE İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih: 22/07/1991, Bitiş Tarih: 22/07/1991- Süre:) 22/07/1991 Tarih – 5370 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 4.861.651,64 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:30 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:30 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:30

19/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.