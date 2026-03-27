T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/753 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/753 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI : İstanbul İli Bağcılar İlçesi Kemalpaşa M Mahallesi 1413 Ada 17 Parselde Kayıtlı 142,79 M2 Yüz Ölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 12/143 Hissesi Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 02/12/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1911.Sokakta, tapunun 1413 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı ve 1911.Sokaktan 27 dış kapı numarası alan 142,79m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 12/143 hissesi niteliğindedir.1911.Sokağa paralel cephesi 10,12mt, parsel arka cephesi 9,30mt, yola dik derinliği 14,55mt ve 14,67mt olan, tamamı 142,79m2 alana sahip ve tapuda arsa vasfı ile kayıtlı taşınmaz üzerinde, 1911.Sokaktan 27 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 25 yılı geçkin ömre sahip bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katı depo mahalli, zemin katta katın tamamında iş yeri, normal katları ile tam kat şeklindeki çekme katında birer daire bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan bina zeminde 110m2 alana sahip, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 820m2 civarında, daireleri PVC doğrama ve ısı camlı, demir doğrama giriş kapılı, dış cephesi BTB olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. ." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4607017 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1413 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), B-4 (bitişik nizam dört kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Taşınmaz adresi Kemalpaşa Mah.1911. Sok. No:27 Bağcılar/İstanbul olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.827.067,13 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:00

25/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.