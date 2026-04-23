T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/168 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3140 Ada, 15 Parsel, 4/1150 Arsa Paylı, 10.893,83 M2 Yüzölçümlü, C Blok 8. Kat 33 NumaralıKonut Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Adres: Güneşli Mahallesi, 1313.Sokak, Kirazlı Koru Sitesi, No: 61/3, C blok, 8.Kat, D:33 Bağcılar/İSTANBUL posta adreslidir. Ana gayrimenkul Kirazlı Mah. 3140 Ada 15 Parsel 10.893,83 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın C-Blok 8. Kat 33 Numaralı Bağımsız Bölümü 4/1150 Arsa Paylı Mesken: Taşınmazın bulunduğu Kirazlı Koru Evleri, 10.893,83 m2 alanlı 3140 ada 15 parsel üzerinde A, B, C, D ve E (ticaret bloğu) olmak üzere 4 blok olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerindeki 4 blokta toplam 232 daireden ve E ticaret bloğundan oluşmaktadır. Genel toplamı 234 Bağımsız Bölümdür. Keşif günü mahallinde yapılan incelemede 61/3 dış kapı numaralı C bloğun, 2 Bodrum+Zemin+14 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Yaklaşık 8-9 yıllık blokta projesine göre, 2. bodrum katta ve 1.Bodrum katta otopark, zemin ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.normal katlarda her katta 4 er mesken, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14.normal katlarda her katta 3 er mesken olmak üzere toplam 52 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Blok dış cephesi kısmen akrilik boyalı, kısmen dekoratif kompozit panel kaplıdır. Blok girişi, zemin kattan alüminyum doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları saten boyalıdır. Blokta çift asansör ve yangın merdiveni bulunmaktadır. Site olarak 7/24 güvenliklidir. Genel olarak sosyal donatılarının tam olduğu bir sitedir. Peyzajı yapılmıştır. Bakımlı bir durumdadır. İskanlıdır. Kıymet takdirine konu C Blok, 8. Katta (33) bağımsız bölüm numaralı “Konut” nitelikli taşınmaz, blok girişine göre sağ arka tarafta yer almaktadır. Brüt 95 m2, net 84,5 m2 alanlı taşınmaz, salon, biri balkonlu ve ebeveyn banyolu 2 oda, balkonlu mutfak, banyo ve antre koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç oda kapıları ahşap mobilya kapıdır. Pencereleri pvc malzemeden imal edilmiş olup ısı camlıdır. Salon ve oda zeminleri ahşap lamine döşelidir. Duvarları saten-su bazlı boyalıdır. Islak hacim zeminleri 1.sınıf seramik döşeli olup, mutfakta ahşap mdf dolaplar, suni mermer-granit tezgah bulunmaktadır. Ankastre mutfak eşyaları mevcuttur. Banyo bölümlerinde duş yeri, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Isıtma sistemi merkezi sistemli pay ölçerlidir. Balkon hacmi, cam balkon sistemi kapatılarak kapalı kullanım alanına dahil edildiği tespit edilmiştir. Genelde bakımlı olup masraf gerektirmemektedir.

Adresi : Güneşli Mahallesi, 1313.Sokak, Kirazlı Koru Sitesi, No: 61/3, C Blok, 8.Kat, D:33 Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 10.893,83 m2

Arsa Payı : 4/1150

İmar Durumu :Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 3140 ada 15 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında, KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında TİM Alanında kalmaktadır. Belediye imar arşiv dosyasında yapılan incelemede, parsel üzerindeki C blok için 02.09.2015 tarihli ve 775974 sayılı yeni yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 9.126.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı 02/05/2017

Beyan : Kat MülkiyetineÇevrilmiştir.

Şerh Hisse Üzerinde : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıllığı 1 TL den 99 yıl müddetle kira sözleşmesi mevcuttur) TürkiyeElektrik Dağıtım A.Ş lehine

Beyan : AT ... KM ne Çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:50

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.