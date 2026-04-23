T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/238 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/238 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 747 Ada, 7 Parsel, 237000/12289360 Arsa Paylı, 1.466,42 M2 Yüzölçümlü, 11. Normal Kat, 46 Bağımsız Bölüm Numaralı Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Esenler İlçesi, Birlik (Tapuda Atışalanı) Mahallesi, 877.Sokakta,tapunun 747 ada, 7 parsel numarasına kayıtlı ve 877.Sokaktan 4-6 dış kapı numarası alan 1.466,42m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Gürses Pearl City'de 237000/12289360 arsa paylı 11.kat (46) bağımsız bölüm numaralı "Konut"un tamamı niteliğindedir. Birlik Mahallesi, 877.Sokak ve 879.Sokak köşesinde bulunan 877.Sokaktan 4-6 dış kapı numarası alan 3 bodrum kat+ zemin kat+ 13 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda ve bloknizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi yol seviyesi olan 1.bodrum katta bulunan, sosyal tesisli, güvenlikli, kapalı otoparklı, asansörlü, etrafı duvar ile çevrili ana binanın 11.katında (mahallen 12.kat) yer alan (46) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre; hol, salon, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, mutfak, banyo, WC, balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibari ile net 110,00m2, brüt 130,00m2 alana sahiptir. Dairede mutfakta sabit tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC, oda ve salon zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, ahşap iç kapılı, ıslak zeminler seramik, banyo ve WC duvarları seramik olan dairede doğalgaz, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, daire giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Birlik Mahallesi, 877.Sokak No 4-6 Esenler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.466,42 m2

Arsa Payı : 237000/12289360

İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 147460 sayılı imar durum belgesine göre Esenler İlçesi, Birlik Mahallesi, 747 ada 7 parsel (Eski: 1,2,3,4,5 parseller) sayılı yer 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "Ayrık Nizam 4 kat Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı"nda kısmen de "Bitişik Nizam 4 Kat Ticaret+Hizmet+Konut Alanı"nda kalmaktadır. Söz konusu parselde plan notları 2.11 maddesine istinaden işlem yapılmış olup, Ayrık Nizam Taks=0.25/0.40 H= serbest (siluet) yapılaşma koşuluna haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 10.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı : 11/04/2019 (25/04/2019 - 6174)

Beyan : Kİ dan KM ne Çevrilmiştir. (29/07/2021 - 13308)

Şerh : 1 TL bedel karşılığında kira sözlemesi vardır. (99 YILLIĞI 1 TL BEDELLE PEŞİN) TürkiyeElektrik Dağıtım A.Ş lehine (23/12/2019 - 19656)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:42 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:42

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:42 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:42

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.