T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

T.C. BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/192 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/192 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Çavuşpaşa Mevkii, 13854 Parsel Sayılı 480,00 M2 Yüz Ölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda, 28/480 Arsa Paylı 3.Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 04/06/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa (tapuda Kocasinan) Mahallesi, Irmak Sokakta, tapunun13854 parsel numarasında kayıtlı ve Irmak Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 480,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Üçler Apartmanında 28/480 arsa paylı 3.kat (18) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazında yer aldığı ana bina onaylı mimari projesine göre2 bodrum + zemin + 3 normal kattan müteşekkil, bodrum katında üç daire, zemin ve normal katlarında dörder daire olmak üzere 19 bağımsız bölümlü, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 35 yılı geçkin ömre sahiptir. Daire ana binanın 3.normal katında yer almakta olup, plan itibariyle hol, salon, mutfak, iki oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 75,45m2 alana sahip, ıslak hacimlerin zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiştir. Daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut olup, doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.05.2024 tarih, 8602 sayılı imar durumu yazısına göre; Bahçelievler ilçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, 13854 parsel sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanı’nda kalmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. Ruhsat Tarihi 07.11.1986 olup, net kullanım alanı 150m2nin altındadır denilmiştir.

Kıymeti: 1.900.000,00 TL

KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: Yönetim Planı:24/12/1986

ŞERH: Aile Konutudur. 12/01/2023-1549 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:20

22/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.