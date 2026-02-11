T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

T.C. BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/657 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/657 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3197 Ada, 4 Parselde Kayıtlı, 2.707,77 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 220/33600 Arsa Paylı, A Blok, 12. Kat, 35 Numaralı Daire Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 23.10.2025 keşif tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 1224.Sokakta, tapunun 3197 ada 4 parsel numarasına kayıtlı ve 1224.Sokaktan 10- 14 dış kapı alan 2.707,77m2 alana sahip kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 220/33600 arsa paylı A Blok 12.kat (35) bağımsız bölüm numaralı "Daire"'nin tamamı niteliğindedir. Kirazlı Mahallesi, 1224.Sokak üzerinde bulunan ve bu sokaktan 10- 14 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 13 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış, katlarında üçer daireli A blok 12.katında bulunan (35) bağımsız bölüm numaralı daire Bağcılar Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 75,00m2 net, 85,00m2 brüt alana sahip antre-hol, iki oda, salon, banyo-WC, WC, mutfak ve balkon mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılı, doğalgaz kombi tertibatlıdır. Keşif tarihi itibari ile bağımsız bölüm ve bu bağımsız bölümün bulunduğu A blok ile diğer B bloğun boş olduğu, uzun bir süredir kullanılmadığı tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan bila tarih, 4549310 sayılı imar durum belgesine göre Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3197 ada 4 parsel sayılı taşınmaz 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında maxTAKS:0.25, maksKAKS:2.00 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti: 5.550.000,00 TL ( taşınmaz üzerinde ipotek alacaklısı ipotek bedelinin altında satışa muvafakat

etmediğinden ipotek limiti olan 10.000.000,00-TL ve satış masraflarından ihale başlayacaktır.)

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 17/09/2018 17/09/2018 Tarih - 20367 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:50

28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.