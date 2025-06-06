T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/441 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/441 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 12325 parselde kayıtlı, 2. Kat, 5 Numaralı Bağımsız Bölüm, Çatı Arası Piyesli Mesken Nitelikli Taşınmazın tamamı satışa konudur.

Arsa Payı : 22/100

Taşınmazın Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2025/77 Esas sayılı dosyasından düzenlenen bilirkişi raporuna göre özetle; "Adres: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 9. Sokak, No:31, Daire:5 adresindedir. Satışa konu taşınmaz, bölgenin ana ulaşım yollarından olan Mevlana Caddesine yakın olup ana arterlerden Meltem Caddesi ile Kemal Sunal Caddesi arasında çok yakın konumlu olup merkezi konumda olduğu ifade edilebilir. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde, 1999 Marmara Depremi öncesinde inşa edilmiş olan eski tip konut yapıları ile kentsel dönüşüm kapsamında deprem sonrası inşa edilmiş yeni yapılara sayısı da çoğalmaktadır. Bölgedeki yapı stoğu genel olarak 3-6 katlı, Bitişik-İkiz nizam yapılardan oluşmaktadır. Yakın çevredeki caddeler üzerindeki binalar ile caddeye yakın konumlu sokak içindeki binaların giriş katlarının genelde ticari kullanımlı olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak yamuk şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parsel bünyesinde 1 adet bina bulunmaktadır. Parselin üç cephesi komşu parseller, bir cephesi ise imar yolu ile sınırlıdır. Taşınmazın yer aldığı bina deprem sonrası yapı olup 10-15 yaş aralığında bodrum kat, zemin kat, 2normal kat ve çatı kat olmak üzere 5 katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Binadaki tüm bağımsız bölümler mesken amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Bina dış cephesi sıva üzeri boyalı binadır. Bina giriş kapısı camlı, demir doğrama kapılıdır. Bina apartman holi merdivenler ve sahanlık polidyen mermer, duvarların sıva üzeri yağlı boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır.Keşif günü itibari satışa konu 2.kat kat 5. nolu bağımsız bölümde yapılan incelemede Normal katta; Salon, mutfak, 2 oda, balkon, banyo, wc, antre ve holden oluşan 2+1 olarak, çatı arasında 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc ve teras alanından oluşan meskendir. Daire kapısı çelik kapı, oda kapıları ahşap doğrama, camlar pvc doğrama, oda yerleri ahşap olup ıslak zeminler seramik, duvarlar normal katta duvar kağıdı, çatı arasında sıva üzeri boyadır. Mutfak tezgahı granit ve mutfak dolapları mdf mevcut olup zemin ve duvarlar seramik seramik ile kaplıdır. Doğalgaz tesisatı mevcuttur. Banyo ve wc duvarları, zeminleri ise tamamen seramik kaplıdır, normal katı net 75,20 m², brüt 86,50 m², çatı katı net 51,56 m², + teras 15,36 m², toplam çatı katı brüt 77,00 m² alanlıdır. Mimari projede teras alanı 9,50 m² iken mahallinde teras 15,36 m² olduğu, çatı boşluğuna doğru büyüme yapılmış olup toplam brüt alan 163,50 m² dir." denilmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 26.09.2024 tarih, E-74549446-000-5274/16991 sayılı yazısında özetle;“Bahçelievler İlçesi, Kocasinan 12325 Parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İKİZ NİZAM 3 KAT yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” nda kalmaktadır. Arşiv otomasyon sisteminde yapılan inceleme neticesinde, söz konusu taşınmaza 2009 tarih ve 08/31 sayı ile Yapı Ruhsat Belgesi düzenlenmiş olup, tasdikli mimari projesinde; 5 numaralı bağımsız birimin brüt kullanım alanı 150 m2’nin üzerindeyken net kullanım alanı 150 m2’nin altındadır. 2009 tarih ve 08/31 sayılı Yapı Ruhsat Belgesi’nde m2 birim maliyeti 498 TL olarak tanımlanmıştır.” Denmektedir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan Yönetim Planı : 07/04/2010

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:55 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:55 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:55

03/06/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.