T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/352 Esas

Davalı Duralılar İnşaat Turizm Gıda Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tebligata elverişli başkaca adresi tespit edilemediğinden işbu davalıya 09/06/2025 tarihli bilirkişi heyeti raporununTebligat Kanunu md. 28 uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalılar Mert Çelik Yap. Mal. Nak. İnş. Tah. Tur. San. İç Ve Dış ile Duralılar İnşaat Turizm Gıda Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. arasında görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 09/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusunun Mülkiyeti Hazineyi Evkaftan Mazbut Mehmet Emin Ağa Zevcesi Hacı Hanife Hatun Vakfına ait Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Güre Mahallesinde bulunan, tapuda 2IL-1 pafta 296 ada 1 parselde(eski 442) kayıtlı taşınmaz üzerine yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre otel yapılması işinin sözleşme edimlerine göre asıl davada, sözleşmenin 5-8-9 ve 13.maddeleri gereğince gecikme cezalarının devir alan şirketten tahsili; birleşen dava ise sözleşmenin 5-8-13.maddeleri gereğince gecikme cezalarının devir eden şirketten tahsili istemine ilişkin olduğu; Asıl Dava Kapsamında; Ana sözleşmenin 5.maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 340.000 TL gecikme cezası kesilebileceği, Ana sözleşmenin 8.Maddesi gereği kesilmesi gereken gecikme cezasının 24/11/2011 tarihine kadar kesilebileceği ve davalının bu tarihte davaya konu iş ile herhangi bir ilişkisi tespit edilememiş olup nihai takdir ve tayin yetkisinin Sn.Mahkemeye ait olduğu, Ana sözleşmenin 9.Maddesi gereği kesilmesi gereken gecikme cezasının 24/12/2010 tarihine kadar kesilebileceği ve davalının bu tarihte davaya konu iş ile herhangi bir ilişkisi tespit edilememiş olup nihai takdir ve tayin yetkisinin Sn.Mahkemeye ait olduğu, Ana sözleşmenin 13.maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 73.000 TL gecikme cezası kesilebileceği, Birleşen Dava Kapsamında; Ana sözleşmenin 8.maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 66.700 TL gecikme cezası kesilebileceği, Ana sözleşmenin 9.maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 24.600 TL gecikme cezası kesilebileceği, Ana sözleşmenin 13.maddesi gereği davalı yükleniciye toplam 103.400 TL gecikme cezası kesilebileceği şeklinde rapor tanzim edilmiştir. "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/06/2025