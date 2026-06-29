T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/66 Esas

Davalı Mehmet Özhan ÇAKIR'a yurt dışı ve yurt içi adresleri baz alınarak çıkartılan davetiyelerle ulaşılamadığı ve mahkememizce yapılan tüm adres araştırması neticesinde davalının başkaca tebligata elverişli bir adresinin tespit edilemediğinden bahisle, işbu davalı adına 10/06/2026 tarihli bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

10/06/2026 tarihli bilirkişi ek raporu sonuç kısmında, "Dava konusu Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi 11770 ada 22 parsel ( Zemin Kat 2 nolu BB. 5/13) sayılı taşınmazın mesken vasfında olduğu, Taşınmazın 1.Devir Tarihi İtibari İle Değeri (16/03/2012) : 90.000,00 TL, Taşınmazın 2.Devir Tarihi İtibari İle Değeri (28/04/2015) : 110.000,00 TL,Dava Tarihi İtibari İle Değeri (20/02/2025) : 2.000.000,00 TL, Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi 11770 ada 22 parsel (1.Kat 3 nolu Mesken 6/13) sayılı taşınmazın mesken vasfında olduğu, Taşınmazın 1.Devir Tarihi İtibari İle Değeri (16/03/2012) : 95.000,00 TL, Taşınmazın 2.Devir Tarihi İtibari İle Değeri (28/04/2015) : 120.000,00 TL,Dava Tarihi İtibari İle Değeri (20/02/2025) : 2.200.000,00 TL olduğu takdir ve tespit edilmiştir." "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.11/06/2026