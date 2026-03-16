T.C. BALIKESİR 2.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

(2024/528 Esas. - 2026/49 Karar)

Davacı Kevser Eşkin ile davalı Seyfullah Eşkin arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın davalıya ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davanın boşanma yönünden KABULÜ ile; Balıkesir ili, Karesi İlçesi, Kırmızılar Mah./Köy, Cilt No: 94, Hane No: 41 , BSN: 25'de 21997429070 T.C.Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı davacı KEVSER EŞKİN ile aynı hanede BSN: 13'de 33802044194T.C.Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı davalı SEYFULLAH EŞKİN'in TMK 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Tarafların evlilikleri sırasında dünyaya gelen müşterek çocukları 2014 d.lu Mustafa Eymen 'nin velayetinin tedbiren karar kesinleşinceye kadar devam etmek ve karar kesinleştikten sonra da aynı şekilde sürdürülmek üzere anneye verilmesine, müşterek çocuk ile baba arasındaki şahsi ilişkinin tedbiren karar kesinleşinceye kadar devam etmek ve karar kesinleştikten sonra da aynı şekilde sürdürülmek üzere; Her ayın ikinci haftası ve dördüncü haftası Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 17.00'ye kadar, Dini Bayramların 3. Günü saat 09.00-17.00 arasında, Milli Bayramlarda saat 09.00-17.00 arasında, Okulların yarı yıl tatilinin ikinci haftası Pazartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 17.00'ye kadar, Okulların birinci ve ikinci ara tatilinin Pazartesi günü saat 09.00'dan Çarşamba günü saat 17.00'e kadar, Her sene 15 Temmuz günü saat 09.00'dan 31 Temmuz günü saat 17.00 ile 15 Ağustos günü saat 09.00'dan 31 Ağustos günü saat 17.00'ye kadar,Babalar Gününde saat 09.00-17.00 arasında müşterek çocuğun annenin adresinden teslim alınarak görüşme sonunda yine annenin adresine teslim edilecek şekilde tesisine,

Müşterek çocuk Mustafa Eymen için mahkememizce belirlenmiş olan aylık 3500.00 TL tedbir nafakasının takdiren 5000,00 TL ye çıkartılmasına, karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak sürdürülmesine, davalıdan alınarak velayetendavacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, belirlenen nafaka miktarına her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına,

Müşterek çocuk Ayşe Ebrar reşit olmakla bu çocuk yönünden velayet ve iştirak nafakasına ilişkin talepler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ayrıca Ayşe Ebrar için takdir edilen tedbir nafakasının reşit olduğu tarih itibarı ile kalkmış sayılmasına,

Davacı kadın için mahkememizce belirlenmiş olan aylık 4000.00 TL tedbir nafakasının takdiren 6000,00 TL ye çıkartılmasına, karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak sürdürülmesine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, belirlenen nafaka miktarına her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına,

Karar kesinleştiğinde velayeti kendisine verilen eşin yerleşim yeri Aile Mahkemesi’ne çocuk mallarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınması için durumun bildirilmesine,

Davacı tarafından yapılan 427,60 TL Başvurma Harcı, 427,60 TL Peşin Harç, 70,00 TL e-tebligat, 630,00 TL tebligat, 12,00 TL dosya, 350,00 TL yurtdışı tebliğ avansı, 34.272,00 TL ilan masrafı posta masrafı olmak üzere toplam 35.127,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir olunan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair, işbu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıSEYFULLAH EŞKİN'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.