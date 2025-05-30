T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

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T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/528 Esas

DAVALI : SEYFULLAH EŞKİN

Davacı Kevser Eşkin tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşması 04/11/2025 günü, saat 11.15'de yapılacak olup "Bir sonraki celse tahkikat duruşmasına geçilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu" ilanen tebliğ olunur.