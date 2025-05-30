T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
Yayınlanma 30.05.2025 00:00:00
İLAN
T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/528 Esas
DAVALI : SEYFULLAH EŞKİN
Davacı Kevser Eşkin tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tahkikat duruşması 04/11/2025 günü, saat 11.15'de yapılacak olup "Bir sonraki celse tahkikat duruşmasına geçilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu" ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02233243