T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/ 24

KARAR NO : 2024/136

Mahkememizde görülmekte olan Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle,

Davalı Bülent ZEYBEK Mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Davanın KABULÜ İLE;

Balıkesir ili Altıeylül İlçesi Akarsu Mahallesi 1411 parsel sayılı 2.639,69m² yüzölçümlü bahçe vasıflı taşınmaz üzerinde fen bilirkişisinin 03/04/2024 tarihli rapor ve krokisinde "A " harfi ile gösterileniki katlı yapının ikinci katının (bilirkişi raporuna göre zemin üstü birinci kat)davacı Şevket oğlu Mustafa Zeybek tarafından meydana getirildiğinin tespitine,

Balıkesir ili Altıeylül İlçesi Akarsu Mahallesi 1399 parsel sayılı 12.300,74m² yüzölçümlü bahçeli kargir beş ev ve iki ahır ve bir saya ve samanlıkvasıflı taşınmaz üzerinde fen bilirkişisinin 03/04/2024 tarihli rapor ve krokisinde "H" harfi ile gösterilen77,14m² yüz ölçümüne sahip ahır ve samanlık nitelikli yapının davacılar Yakup oğlu Şenol Zeybek ve Yakup oğlu Hüseyin Zeybek tarafından meydana getirildiğinin tespitine,

Alınması gereken (her bir taşınmaz yönünden her bir davacının tapu kaydındaki hisse ve mirasçılık belgesindeki hisse oranlarına göre hesaplanan muhtesat değerlerinin düşülmesi sonucu davalıların paylarına düşen toplam 18.416,89‬TL muhtesat değeri üzerinden hesaplanan)1.258,05TLharcın başlangıçta alınan 256,17TL peşin harç ve 3.720,00‬TL tamamlamaharcından mahsubu ile fazla alınan 2.718,12‬TL harcın talep halinde ve karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

Davacılartarafından yapılan 1.437,95‬ harç gideri ile 13.289,00TL yargılama gideri olmak üzere toplam14.726,95TL yargılama giderinin davalılardan eşit oranda tahsili ile davacılara verilmesine,

Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davacılar lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00TL nispi ücreti vekalet takdiri ile davalılardan eşit oranda tahsili ile davacılara verilmesine,

HMK 333.maddesi gereğince karar tebliğ masrafı ve iade masrafı haricinde kalan kullanılmayan gider avansınınkarar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine" karar verilmiş olup; HMK'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026