T.C. BALIKESİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BALIKESİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/1824 Esas

Konu : İlanen Tebliğ 24/03/2026

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı İsmail ATIŞ (Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Pamukçu mah./köyü nüf. Kayıtlı. Mustafa ve Ümmühan oğlu, 14/09/1946 Balıkesir doğumlu) mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya Dava dilekçesi, Tensip Zaptı'nın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacıvekili; davacılar ile davalıların Balıkesir ili Altıeylül İlçesi Pamukçu Mh. 225 ada 17 parsel, 223 ada 7 parsel,226 ada 2 parsel, 149 ada 3 parsel, 221 ada 87 parsel, 223 ada 20 parsel, 295 ada 26 parsel, 299 ada 13 parsel, 300 ada 1 parsel, 304 ada 17 parsel, 313 ada 109 parsel sayılı taşınmazlarda paydaş olduklarını,arabuluculuk dosyaları kapsamında anlaşmanın sağlanamadığını belirterek taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satış bedelinin hissedarlara veraset ilamında ve tapu kayıtlarında belli olan hisseleri oranında paylaştırılmasına, yargılama gideri ile vekalet ücretinin taraflara payları oranında tahmiline karar verilmesini talep etmiş olup,

Mahkememiz duruşması 14/09/2026 günü saat 09:10'da Balıkesir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olup, "HMK'nun 122 ve 127 ve 318 cimaddeleri gereği tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve tüm delillerinizi, açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek mahkemeye ibraz etmeniz, ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,anılan delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur." HMK.'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı İsmail Atış'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.