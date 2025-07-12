T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/246 Esas

DAVALI: AKAY GÜVENLİK YEMEK TEMİZLİK HİZ MEDİKAL İNŞ İLAÇLAMA TİC VE SAN LTD ŞTİ

Davacı BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından Mahkememizde açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasında;

-Balıkesir 2.İş Mahkemesine 2024/153 Esas sayılı dosyayla açılan davada; davacı tarafından dava dışı işçi Ali AKALIN'ın işçilik alacaklarından dolayı ödenen toplam net 76.500,66-TL'nin ödeme tarihi olan 04.09.2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte dava dışı işçiyi çalıştırdıkları sürelere göre tespit edilecek sorumlulukları oranında davalı şirketlerden tahsiline karar verilmesi talebiyle dava açıldığı, Balıkesir 2.İş Mah 09/09/2024 tarihli görevsizlik kararı ile dosyanın Mahkememize tevzi edildiği

-Mahkememizin birleşen 2024/247 esas sayılı dosyasında davacı vekili, 10/05/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; Öğrenci ve Personel Yemek Hizmet alımı için yapılan ihale neticesinde yüklenici davalı şirketler bünyesinde çalışan Arif Altınay tarafından işçilik alacaklarından dolayı açılmış olan davada, Balıkesir 1. İş Mahkemesinin 2019/408 Esas2022/13 Karar sayılı ilamıyla işçilik alacaklarının dava dışı Arif Altınay'a ödenmesine karar verildiğini, anılan karar Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 2022/616 Esas 2023/2588 Karar sayılı ilamı ile istinaf başvurusu reddedilerek kesinleştiğini, Balıkesir 1. İş Mahkemesinin anılan kararına istinaden Balıkesir İcra Müdürlüğünün 2023/110628 Esas icra dosyası ile bahse konu işçilik alacaklarının tahsili için üniversite aleyhine icra takibi başlatıldığını ve başlatılan icra takibi neticesinde idare tarafından 26/12/2023 tarihinde 56.388,00-TL ödeme yapıldığını, yüklenici davalı firmalar ile idaremiz arasında imzalanan sözleşmeler ve hizmet işleri genel şartnamesine göre işçilerin tüm işçilik haklarının ödenmesinden davalı firmaların sorumlu olduğunu beyanla fazlaya ilişkin her türlü alacakları için dava ve talep hakları saklı kalmak üzere, dava dışı işçi Arif Altınay'ın işçilik alacaklarından dolayı ödenen toplam net 56.388,00-TL'nin ödeme tarihi olan 26/12/2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte dava dışı işçiyi çalıştırdıkları sürelere göre tespit edilecek sorumlulukları oranında davalı şirketlerden tahsili ile davacı idareye ödenmesine ve yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiliyle idareye ödenmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, 10/10/2024 tarihinde iş bu dosya ile birleştirildiği,

-Mahkememizin 15/05/2025 tarihli duruşmasında;

1- Akçakiraz belediyesine müzekkere yazılarak, davalı Akay Güvenlik şirketinin adresi olarak görünen Zafer Mahallesi Diyarbakır Caddesi no:100/2 Akçakiraz beldesi Merkez/Elazığ adresi yönünden numarataj değişikliğine gidilip gidilmediği, değişikliğin olduğunun tespiti halinde yeni açık adresinin bildirilmesinin istenilmesine,

2- 1 nolu ara kararın ikmali halinde asıl ve birleşen dava dilekçesi ve işbu duruşma zaptının davalı Akay Güvenlik şirketine TEBLİĞİNE,

3- 1 nolu ara karara bila ikmal cevap verilmesi halinde asıl dava dilekçesi, birleşen Mahkememizin 2024/247 Esas sayılı dosyasının dava dilekçesi ve işbu duruşma zaptının davalı Akay Güvenlik şirketine İLANEN TEBLİĞİNE, masrafın davacı tarafça karşılanmasına,

Taraf teşkilinin sağlanması halinde ön inceleme duruşmasının gelecek celse icrasına ve bir sonraki celsenin 17/09/2025 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verilmiş olup, İş bu karar ihtaren İLAN olunur.