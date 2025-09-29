T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/11690 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11690 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, GÖKKÖY Mahalle/Köy, 197 Ada, 4 Parselde kayıtlı fabrika vasıflı taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgiler ve bilirkişi raporu esatis.uyap.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

Adresi: Gökköy Mah, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:7 Altıeylül / BALIKESİR

Yüzölçümü: 4.958,46 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile üst ölçekli plan uygulama yetki ve

sorumluluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesindedir.

Kıymeti: 79.254.872,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına " OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir."

OSB yönetmeliğinin 61.maddesi 8. Bendine göre; ''OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir hükmü gereğince taşınmazın satışına katılacakların Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk belgesi almadan tescil ve teslimi yapılamayacaktır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 02/12/2025 - 14:58

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/12/2025 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 30/12/2025 - 14:58

25/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.