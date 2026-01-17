T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

2025/471 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/471 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Balıkesir İl, Karesi İlçe, KUVAYİ MİLLİYE Mahalle/Köy, 12449 Ada, 9 Parsel, A Blok Zemin Kat 3 nolu mesken vasıflı taşınmaz.

Adresi: Kuvayi Milliye Mh, 20065 Sokak, Altınkent Sitesi, 2 A Blok, Kapı No: 2 Zemin kat D:3 Karesi / BALIKESİR

Yüzölçümü: 3.117,84 m2

Arsa Payı: 1/64

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı1/1000 Ölçekli Revizyon ilave uygulama imar planında Ayrık Nizamlı 2 katlı yapı izni almaktadır. Taks: 0.25, Kaks: 0.50, Ön bahçe mesafesi: 5.00m.Yan bahçe mesafesi: 3.00m. Arka bahçe mesafesi: Kat adedi+1 m. dir.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2026 - 10:58

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 10:58

15/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.