T.C. BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Balıkesir İli Gönen İlçesi Üçpınar Mahallesindeki 135 ada 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin yüzölçümü sırasıyla 637.48 m², 470.12 m², 519.61 m², 436.84 m², 450.51 m², 461.87 m² iken yüzölçümleri 493.72 m², 359.20 m², 532.12 m², 452.06 m², 596.75 m² ve 570.42 m² olarak tersimat hatası yapıldığı, bu hatadan dolayı söz konusu parsellerin yüzölçümleri değiştiğinden 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41 nci maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu hususta yapılacak tebligatlardan Üçpınar Mahallesi 135 ada 15 nolu parselin maliklerinin hissedarlarından Nadir kızı Nebahat ÖZEN ‘e (T.C.: 21859423734) iki defa tebligat gönderilmesine rağmen, mernis adresinde bulunamaması ve tanınmaması sebebiyle, tebliğ edilemeyip iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır. Bu tebligatların 7201 sayılı yasanın 29/1 nci maddesine istinaden yapılması gerekmiştir.

Yapılan düzeltmeye karşı ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süresi içerisinde ilgililerinden Nadir kızı Nebahat ÖZEN‘in Gönen Sulh Hukuk Mahkemesine, “Düzeltmenin Kaldırılması” için dava açma hakkının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde ise DÜZELTME kararının kesinleşeceği hususu İlanen Tebliğ olunur.