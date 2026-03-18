T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/26 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffaMETE ADIŞEN'in tereke davasında yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, ÇINARLI mah/köy 3 Cilt, HN:462, BSN:27 sırada nüfusa kayıtlı 07/03/1971 doğumlu 29209157230 T.C. Kimlik Numaralı 08/07/2024 tarihinde vefat eden müteveffa METE ADIŞEN hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/26 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.