T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/161 Emine Aydoğan, Hanife Şahan, Fehmi Demircioğlu Çayır 103 ada 11 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 1209,06 m² mülkiyet hakkı 2 2025/162 Zekai Özdemir, Hasan Özdemir Çayır 105 ada 9 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 170,58 m² mülkiyet hakkı 3 2025/163 Nazife Özdemir, Refai Özdemir, Seniha Ulukavak, Meliha Yiğit, Aslan Özdemir, İbrahim Altaytaş Çayır 105 ada 7 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 741,46 m² mülkiyet hakkı 4 2025/169 Rafet Toprakkıran, Şerife Evsan, Epçilerkadı 104 ada 108 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 73,07 m² mülkiyet hakkı 5 2025/170 Tuncay Toprakkıran Epçilerkadı 104 ada 124 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 6,95 m² mülkiyet hakkı 6 2025/171 Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Epçilerkadı Epçilerkadı 104 ada 93 parsel 104 ada 114 parsel Tarla Kanal ve İşletim Bakım Yolu 546,58 m² mülkiyet hakkı 56,44 m² daimi irtifak 236,94 m² geçici irtifak 934,85 m² mülkiyet hakkı 7 2025/175 Yüksel Altuğ Tabanözü 104 ada 67 parsel Tarla 39,81 m² daimi irtifak hakkı 23,43 m² geçici irtifak 8 2025/189 Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere Yanaz 129 ada 6 parsel Tarla 988,32 m² mülkiyet hakkı 9 2025/190 Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere Yanaz 129 ada 7 parsel Tarla 965,70 m² mülkiyet hakkı 10 2025/191 Hikmet Altuntağ Yanaz 129 ada 13 parsel Tarla 527,99 m² mülkiyet hakkı 11 2025/192 Sezgin Akardere Yanaz 129 ada 14 parsel Tarla 353,86 m² mülkiyet hakkı 12 2025/193 Ertan Özkavlak, Esra Özkavlak, Samet Özkavlak, Ümmühan Özkavlak, Yadikar Özkavlak, Çiler Tahmaz Yanaz 129 ada 15 parsel Tarla 316,69 m² mülkiyet hakkı 305,15 m² geçici irtifak 13 2025/194 Turhan Fırıncıoğlu, Türkan Gökalp, Şükran Aydemir, Alpay Demirtaş, Alp Demirtaş, Şirin Fırıncıoğlu, Şükrü Selhan Fırıncıoğlu, Asiye Dilek Fırıncıoğlu, Sibel Fırıncıoğlu, Cansu Fırıncıoğlu, Hikmet Cansev Fırıncıoğlu, Emin Kuru, Hüseyin Kuru, Meftun Kuru, Esra Türe, Elif Kuru, Yaşar Sündüz Kuru, Ayten Fırıncıoğlu, Rukiye Çalık, Hüseyin Kansur Fırıncıoğlu, Güzin Oktay, Tomris Çakıllık, Gülsün Fırıncıoğlu, Emine Birsel Fırıncıoğlu, Hüma Uzunal, Mehmet Göksel Fırıncıoğlu, Berrin Yazıcı, Ayşe Zerrin Güneş, İbrahim Rafet Güneş, Cengiz Güneş, Havva Palabıyık, Hava Serpil Baki, Mine Fırıncıoğlu, Sera Fırıncıoğlu, Lara Fırıncıoğlu Yanaz 130 ada 43 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 137,92 m² mülkiyet hakkı 14 2025/195 Burhan Karagöz, Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş Yanaz 130 ada 40 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 497,64 m² mülkiyet hakkı 15 2025/197 Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül Yanaz 130 ada 34 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 182,51 m² mülkiyet hakkı 16 2025/198 Hikmet Altuntağ Yanaz 130 ada 31 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 280,18 m² mülkiyet hakkı 17 2025/199 Yaşar Karagöz, Fatma Karagöz, Yanaz 130 ada 29 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 195,62 m² mülkiyet hakkı 18 2025/200 Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül Yanaz 131 ada 3 parsel Tarla 1755,91 m² mülkiyet hakkı 246,40 m² daimi irtifak 635,04 m² geçici irtifak 19 2025/202 Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal Yanaz 131 ada 32 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 326,60 m² mülkiyet hakkı 20 2025/203 Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven Yanaz 131 ada 34 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 317,54 m² mülkiyet hakkı 21 2025/204 Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş Yanaz 131 ada 36 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 187,68 m² mülkiyet hakkı 22 2025/205 Necdet Gülbal Yanaz 131 ada 38 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 130,51 m² mülkiyet hakkı 23 2025/206 Mustafa Karadere, Havva Karadere, Sadettin Karadere, Fahrettin Karadere, Hayrettin Karadere, Sebahat Çalık Yanaz 131 ada 40 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 270,93 m² mülkiyet hakkı 24 2025/207 Yaşar Karagöz, Yanaz 131 ada 17 parsel Tarla 17,95 m² mülkiyet hakkı 88,00 m² daimi irtifak 353,60 m² geçici irtifak 25 2025/208 Hüseyin Karagöz Yanaz 131 ada 42 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 618,23 m² mülkiyet hakkı 26 2025/209 Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven Yanaz 131 ada 45 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 84,47 m² mülkiyet hakkı 27 2025/210 Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz, Melek Zengin, Gülşen Güneş, Hanife Kaçar, Gülay Ceylan, Zekai Kaçar, Hüdai Kaçar, Pakize Kaçar, Aysel Gökgöz, Aysun Soydan, Erol Kaçar, Aydın Kaçar, Zühre Kaçar, Sezgin Kaçar, Hatice Kocaman, Mustafa Kaçar, Aynur Çaylak, Şenay Ayraç, Bilgin Kaçar, Nilgün Günesen, Coşkun Özok, Ahmet Özok, Şadiye Aydınöz, Sezgin Arabacı, Canan Arabacı, Can Arabacı, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Behire Kaçar, Erdal Kaçar, Hasan Kaçar, Semra Nalinci,Ferda Lüle, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar Yanaz 131 ada 27 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 100,45 m²mülkiyet hakkı 28 2025/211 Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal Yanaz 131 ada 47 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 592,72 m² mülkiyet hakkı 29 2025/212 Necdet Gülbal Yanaz 131 ada 29 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 140,13 m² mülkiyet hakkı 30 2025/333 Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz, Melek Zengin, Gülşen Güneş, Hanife Kaçar, Gülay Ceylan, Zekai Kaçar, Hüdai Kaçar, Pakize Kaçar, Aysel Gökgöz, Aysun Soydan, Erol Kaçar, Aydın Kaçar, Zühre Kaçar, Sezgin Kaçar, Hatice Kocaman, Mustafa Kaçar, Aynur Çaylak, Şenay Ayraç, Bilgin Kaçar, Nilgün Günesen, Coşkun Özok, Ahmet Özok, Şadiye Aydınöz, Sezgin Arabacı, Canan Arabacı, Can Arabacı, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Behire Kaçar, Erdal Kaçar, Hasan Kaçar, Semra Nalinci,Ferda Lüle, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar Yanaz 131 ada 21 parsel Tarla 149,50 m² mülkiyet hakkı 118,85 m² daimi irtifak 142,11 m² geçici irtifak 31 2025/337 Hatice Kübra Top, Erva Nur Top, Hamza Top, Ahmet Top, Emine Hızoğlu, Mustafa Gökgöz, Burhan Gökgöz Terkehaliller Terkehaliller 102 ada 173 parsel 102 ada 172 parsel Tarla Yol 198,46 m² mülkiyet hakkı 20,99 m² mülkiyet hakkı 32 2025/338 Ekrem Kaçar, Yaşar Kaçar, Hüseyin Güneş Terkehaliller 119 ada 8 parsel Tarla 361,24 m² mülkiyet hakkı

33 2025/339 Ayşegül Kartal, Ümmihan Kartal, Kübra Şeyma Lermioğlu, Erdem Kartal, Burak Kartal, Adem Kartal Terkehaliller 102 ada 81 parsel Tarla 180,50 m² daimi irtifak 213,59 m² geçici irtifak

34 2025/340 Musa Gündüz Terkehaliller 119 ada 9 parsel Tarla 383,33 m² mülkiyet hakkı