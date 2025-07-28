T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/161 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|
Sıra No
|
Esas No
|
Davalılar
|
Köy
|
Ada Parsel
|
Taşınmazın Cinsi
|
Kamulaştırılacak Alan (m²)
|
1
|
2025/161
|
Emine Aydoğan, Hanife Şahan, Fehmi Demircioğlu
|
Çayır
|
103 ada 11 parsel
|
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|
1209,06 m² mülkiyet hakkı
|
2
|
2025/162
|
Zekai Özdemir, Hasan Özdemir
|
Çayır
|
105 ada 9 parsel
|
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|
170,58 m² mülkiyet hakkı
|
3
|
2025/163
|
Nazife Özdemir, Refai Özdemir, Seniha Ulukavak, Meliha Yiğit, Aslan Özdemir, İbrahim Altaytaş
|
Çayır
|
105 ada 7 parsel
|
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|
741,46 m² mülkiyet hakkı
|
4
|
2025/169
|
Rafet Toprakkıran, Şerife Evsan,
|
Epçilerkadı
|
104 ada 108 parsel
|
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|
73,07 m² mülkiyet hakkı
|
5
|
2025/170
|
Tuncay Toprakkıran
|
Epçilerkadı
|
104 ada 124 parsel
|
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|
6,95 m² mülkiyet hakkı
|
6
|
2025/171
|
Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|
Epçilerkadı
Epçilerkadı
|
104 ada 93 parsel
104 ada 114 parsel
|
Tarla
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|
546,58 m² mülkiyet hakkı
56,44 m² daimi irtifak
236,94 m² geçici irtifak
934,85 m² mülkiyet hakkı
|
7
|
2025/175
|
Yüksel Altuğ
|
Tabanözü
|
104 ada 67 parsel
|
Tarla
|
39,81 m² daimi irtifak hakkı
23,43 m² geçici irtifak
|
8
|
2025/189
|
Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere
|
Yanaz
|
129 ada 6 parsel
|
Tarla
|
988,32 m² mülkiyet hakkı
|
9
|
2025/190
|
Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere
|
Yanaz
|
129 ada 7 parsel
|
Tarla
|
965,70 m² mülkiyet hakkı
|
10
|
2025/191
|
Hikmet Altuntağ
|
Yanaz
|
129 ada 13 parsel
|
Tarla
|
527,99 m² mülkiyet hakkı
|
11
|
2025/192
|
Sezgin Akardere
|
Yanaz
|
129 ada 14 parsel
|
Tarla
|
353,86 m² mülkiyet hakkı
|
12
|
2025/193
|
Ertan Özkavlak, Esra Özkavlak, Samet Özkavlak, Ümmühan Özkavlak, Yadikar Özkavlak, Çiler Tahmaz
|
Yanaz
|
129 ada 15 parsel
|
Tarla
|
316,69 m² mülkiyet hakkı
305,15 m² geçici irtifak
|
13
|
2025/194
|
Turhan Fırıncıoğlu, Türkan Gökalp, Şükran Aydemir, Alpay Demirtaş, Alp Demirtaş, Şirin Fırıncıoğlu, Şükrü Selhan Fırıncıoğlu, Asiye Dilek Fırıncıoğlu, Sibel Fırıncıoğlu, Cansu Fırıncıoğlu, Hikmet Cansev Fırıncıoğlu, Emin Kuru, Hüseyin Kuru, Meftun Kuru, Esra Türe, Elif Kuru, Yaşar Sündüz Kuru, Ayten Fırıncıoğlu, Rukiye Çalık, Hüseyin Kansur Fırıncıoğlu, Güzin Oktay, Tomris Çakıllık, Gülsün Fırıncıoğlu, Emine Birsel Fırıncıoğlu, Hüma Uzunal, Mehmet Göksel Fırıncıoğlu, Berrin Yazıcı, Ayşe Zerrin Güneş, İbrahim Rafet Güneş, Cengiz Güneş, Havva Palabıyık, Hava Serpil Baki, Mine Fırıncıoğlu, Sera Fırıncıoğlu, Lara Fırıncıoğlu
|
Yanaz
|
130 ada 43 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
137,92 m² mülkiyet hakkı
|
14
|
2025/195
|
Burhan Karagöz, Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş
|
Yanaz
|
130 ada 40 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
497,64 m² mülkiyet hakkı
|
15
|
2025/197
|
Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül
|
Yanaz
|
130 ada 34 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
182,51 m² mülkiyet hakkı
|
16
|
2025/198
|
Hikmet Altuntağ
|
Yanaz
|
130 ada 31 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
280,18 m² mülkiyet hakkı
|
17
|
2025/199
|
Yaşar Karagöz, Fatma Karagöz,
|
Yanaz
|
130 ada 29 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
195,62 m² mülkiyet hakkı
|
18
|
2025/200
|
Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül
|
Yanaz
|
131 ada 3 parsel
|
Tarla
|
1755,91 m² mülkiyet hakkı
246,40 m² daimi irtifak
635,04 m² geçici irtifak
|
19
|
2025/202
|
Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal
|
Yanaz
|
131 ada 32 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
326,60 m² mülkiyet hakkı
|
20
|
2025/203
|
Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven
|
Yanaz
|
131 ada 34 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
317,54 m² mülkiyet hakkı
|
21
|
2025/204
|
Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş
|
Yanaz
|
131 ada 36 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
187,68 m² mülkiyet hakkı
|
22
|
2025/205
|
Necdet Gülbal
|
Yanaz
|
131 ada 38 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
130,51 m² mülkiyet hakkı
|
23
|
2025/206
|
Mustafa Karadere, Havva Karadere, Sadettin Karadere, Fahrettin Karadere, Hayrettin Karadere, Sebahat Çalık
|
Yanaz
|
131 ada 40 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
270,93 m² mülkiyet hakkı
|
24
|
2025/207
|
Yaşar Karagöz,
|
Yanaz
|
131 ada 17 parsel
|
Tarla
|
17,95 m² mülkiyet hakkı
88,00 m² daimi irtifak
353,60 m² geçici irtifak
|
25
|
2025/208
|
Hüseyin Karagöz
|
Yanaz
|
131 ada 42 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
618,23 m² mülkiyet hakkı
|
26
|
2025/209
|
Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven
|
Yanaz
|
131 ada 45 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
84,47 m² mülkiyet hakkı
|
27
|
2025/210
|
Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz, Melek Zengin, Gülşen Güneş, Hanife Kaçar, Gülay Ceylan, Zekai Kaçar, Hüdai Kaçar, Pakize Kaçar, Aysel Gökgöz, Aysun Soydan, Erol Kaçar, Aydın Kaçar, Zühre Kaçar, Sezgin Kaçar, Hatice Kocaman, Mustafa Kaçar, Aynur Çaylak, Şenay Ayraç, Bilgin Kaçar, Nilgün Günesen, Coşkun Özok, Ahmet Özok, Şadiye Aydınöz, Sezgin Arabacı, Canan Arabacı, Can Arabacı, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Behire Kaçar, Erdal Kaçar, Hasan Kaçar, Semra Nalinci,Ferda Lüle, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar
|
Yanaz
|
131 ada 27 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
100,45 m²mülkiyet hakkı
|
28
|
2025/211
|
Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal
|
Yanaz
|
131 ada 47 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
592,72 m² mülkiyet hakkı
|
29
|
2025/212
|
Necdet Gülbal
|
Yanaz
|
131 ada 29 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
140,13 m² mülkiyet hakkı
|
30
|
2025/333
|
Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz, Melek Zengin, Gülşen Güneş, Hanife Kaçar, Gülay Ceylan, Zekai Kaçar, Hüdai Kaçar, Pakize Kaçar, Aysel Gökgöz, Aysun Soydan, Erol Kaçar, Aydın Kaçar, Zühre Kaçar, Sezgin Kaçar, Hatice Kocaman, Mustafa Kaçar, Aynur Çaylak, Şenay Ayraç, Bilgin Kaçar, Nilgün Günesen, Coşkun Özok, Ahmet Özok, Şadiye Aydınöz, Sezgin Arabacı, Canan Arabacı, Can Arabacı, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Behire Kaçar, Erdal Kaçar, Hasan Kaçar, Semra Nalinci,Ferda Lüle, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar
|
Yanaz
|
131 ada 21 parsel
|
Tarla
|
149,50 m² mülkiyet hakkı
118,85 m² daimi irtifak
142,11 m² geçici irtifak
|
31
|
2025/337
|
Hatice Kübra Top, Erva Nur Top, Hamza Top, Ahmet Top, Emine Hızoğlu, Mustafa Gökgöz, Burhan Gökgöz
|
Terkehaliller
Terkehaliller
|
102 ada 173 parsel
102 ada 172 parsel
|
Tarla
Yol
|
198,46 m² mülkiyet hakkı
20,99 m² mülkiyet hakkı
|
32
|
2025/338
|
Ekrem Kaçar, Yaşar Kaçar, Hüseyin Güneş
|
Terkehaliller
|
119 ada 8 parsel
|
Tarla
|
361,24 m² mülkiyet hakkı
|
33
|
2025/339
|
Ayşegül Kartal, Ümmihan Kartal, Kübra Şeyma Lermioğlu, Erdem Kartal, Burak Kartal, Adem Kartal
|
Terkehaliller
|
102 ada 81 parsel
|
Tarla
|
180,50 m² daimi irtifak
213,59 m² geçici irtifak
|
34
|
2025/340
|
Musa Gündüz
|
Terkehaliller
|
119 ada 9 parsel
|
Tarla
|
383,33 m² mülkiyet hakkı
|
35
|
2025/341
|
İsmail Özer, Hatice Kaplan,Fatma Kökgöz, Fadime Özer, Gülümser Güney, Ömür-Mehmet Kızı, Mustafa Özer
|
Terkehaliller
|
102 ada 176 parsel
|
Tarla
|
163,63 m² mülkiyet hakkı