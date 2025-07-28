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T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 28.07.2025 00:00:00

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No

Esas No

Davalılar

Köy

Ada Parsel

Taşınmazın Cinsi

Kamulaştırılacak Alan (m²)

1

2025/161

Emine Aydoğan, Hanife Şahan, Fehmi Demircioğlu

Çayır

103 ada 11 parsel

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

1209,06 m² mülkiyet hakkı

2

2025/162

Zekai Özdemir, Hasan Özdemir

Çayır

105 ada 9 parsel

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

170,58 m² mülkiyet hakkı

3

2025/163

Nazife Özdemir, Refai Özdemir, Seniha Ulukavak, Meliha Yiğit, Aslan Özdemir, İbrahim Altaytaş

Çayır

105 ada 7 parsel

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

741,46 m² mülkiyet hakkı

4

2025/169

Rafet Toprakkıran, Şerife Evsan,

Epçilerkadı

104 ada 108 parsel

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

73,07 m² mülkiyet hakkı

5

2025/170

Tuncay Toprakkıran

Epçilerkadı

104 ada 124 parsel

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

6,95 m² mülkiyet hakkı

6

2025/171

Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Epçilerkadı

Epçilerkadı

104 ada 93 parsel

104 ada 114 parsel

Tarla

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

546,58 m² mülkiyet hakkı

56,44 m² daimi irtifak

236,94 m² geçici irtifak

934,85 m² mülkiyet hakkı

7

2025/175

Yüksel Altuğ

Tabanözü

104 ada 67 parsel

Tarla

39,81 m² daimi irtifak hakkı

23,43 m² geçici irtifak

8

2025/189

Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere

Yanaz

129 ada 6 parsel

Tarla

988,32 m² mülkiyet hakkı

9

2025/190

Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere

Yanaz

129 ada 7 parsel

Tarla

965,70 m² mülkiyet hakkı

10

2025/191

Hikmet Altuntağ

Yanaz

129 ada 13 parsel

Tarla

527,99 m² mülkiyet hakkı

11

2025/192

Sezgin Akardere

Yanaz

129 ada 14 parsel

Tarla

353,86 m² mülkiyet hakkı

12

2025/193

Ertan Özkavlak, Esra Özkavlak, Samet Özkavlak, Ümmühan Özkavlak, Yadikar Özkavlak, Çiler Tahmaz

Yanaz

129 ada 15 parsel

Tarla

316,69 m² mülkiyet hakkı

305,15 m² geçici irtifak

13

2025/194

Turhan Fırıncıoğlu, Türkan Gökalp, Şükran Aydemir, Alpay Demirtaş, Alp Demirtaş, Şirin Fırıncıoğlu, Şükrü Selhan Fırıncıoğlu, Asiye Dilek Fırıncıoğlu, Sibel Fırıncıoğlu, Cansu Fırıncıoğlu, Hikmet Cansev Fırıncıoğlu, Emin Kuru, Hüseyin Kuru, Meftun Kuru, Esra Türe, Elif Kuru, Yaşar Sündüz Kuru, Ayten Fırıncıoğlu, Rukiye Çalık, Hüseyin Kansur Fırıncıoğlu, Güzin Oktay, Tomris Çakıllık, Gülsün Fırıncıoğlu, Emine Birsel Fırıncıoğlu, Hüma Uzunal, Mehmet Göksel Fırıncıoğlu, Berrin Yazıcı, Ayşe Zerrin Güneş, İbrahim Rafet Güneş, Cengiz Güneş, Havva Palabıyık, Hava Serpil Baki, Mine Fırıncıoğlu, Sera Fırıncıoğlu, Lara Fırıncıoğlu

Yanaz

130 ada 43 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

137,92 m² mülkiyet hakkı

14

2025/195

Burhan Karagöz, Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş

Yanaz

130 ada 40 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

497,64 m² mülkiyet hakkı

15

2025/197

Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül

Yanaz

130 ada 34 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

182,51 m² mülkiyet hakkı

16

2025/198

Hikmet Altuntağ

Yanaz

130 ada 31 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

280,18 m² mülkiyet hakkı

17

2025/199

Yaşar Karagöz, Fatma Karagöz,

Yanaz

130 ada 29 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

195,62 m² mülkiyet hakkı

18

2025/200

Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül

Yanaz

131 ada 3 parsel

Tarla

1755,91 m² mülkiyet hakkı

246,40 m² daimi irtifak

635,04 m² geçici irtifak

19

2025/202

Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal

Yanaz

131 ada 32 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

326,60 m² mülkiyet hakkı

20

2025/203

Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven

Yanaz

131 ada 34 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

317,54 m² mülkiyet hakkı

21

2025/204

Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş

Yanaz

131 ada 36 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

187,68 m² mülkiyet hakkı

22

2025/205

Necdet Gülbal

Yanaz

131 ada 38 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

130,51 m² mülkiyet hakkı

23

2025/206

Mustafa Karadere, Havva Karadere, Sadettin Karadere, Fahrettin Karadere, Hayrettin Karadere, Sebahat Çalık

Yanaz

131 ada 40 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

270,93 m² mülkiyet hakkı

24

2025/207

Yaşar Karagöz,

Yanaz

131 ada 17 parsel

Tarla

17,95 m² mülkiyet hakkı

88,00 m² daimi irtifak

353,60 m² geçici irtifak

25

2025/208

Hüseyin Karagöz

Yanaz

131 ada 42 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

618,23 m² mülkiyet hakkı

26

2025/209

Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven

Yanaz

131 ada 45 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

84,47 m² mülkiyet hakkı

27

2025/210

Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz, Melek Zengin, Gülşen Güneş, Hanife Kaçar, Gülay Ceylan, Zekai Kaçar, Hüdai Kaçar, Pakize Kaçar, Aysel Gökgöz, Aysun Soydan, Erol Kaçar, Aydın Kaçar, Zühre Kaçar, Sezgin Kaçar, Hatice Kocaman, Mustafa Kaçar, Aynur Çaylak, Şenay Ayraç, Bilgin Kaçar, Nilgün Günesen, Coşkun Özok, Ahmet Özok, Şadiye Aydınöz, Sezgin Arabacı, Canan Arabacı, Can Arabacı, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Behire Kaçar, Erdal Kaçar, Hasan Kaçar, Semra Nalinci,Ferda Lüle, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar

Yanaz

131 ada 27 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

100,45 m²mülkiyet hakkı

28

2025/211

Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal

Yanaz

131 ada 47 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

592,72 m² mülkiyet hakkı

29

2025/212

Necdet Gülbal

Yanaz

131 ada 29 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

140,13 m² mülkiyet hakkı

30

2025/333

Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz, Melek Zengin, Gülşen Güneş, Hanife Kaçar, Gülay Ceylan, Zekai Kaçar, Hüdai Kaçar, Pakize Kaçar, Aysel Gökgöz, Aysun Soydan, Erol Kaçar, Aydın Kaçar, Zühre Kaçar, Sezgin Kaçar, Hatice Kocaman, Mustafa Kaçar, Aynur Çaylak, Şenay Ayraç, Bilgin Kaçar, Nilgün Günesen, Coşkun Özok, Ahmet Özok, Şadiye Aydınöz, Sezgin Arabacı, Canan Arabacı, Can Arabacı, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Behire Kaçar, Erdal Kaçar, Hasan Kaçar, Semra Nalinci,Ferda Lüle, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar

Yanaz

131 ada 21 parsel

Tarla

149,50 m² mülkiyet hakkı

118,85 m² daimi irtifak

142,11 m² geçici irtifak

31

2025/337

Hatice Kübra Top, Erva Nur Top, Hamza Top, Ahmet Top, Emine Hızoğlu, Mustafa Gökgöz, Burhan Gökgöz

Terkehaliller

Terkehaliller

102 ada 173 parsel

102 ada 172 parsel

Tarla

Yol

198,46 m² mülkiyet hakkı

20,99 m² mülkiyet hakkı

32

2025/338

Ekrem Kaçar, Yaşar Kaçar, Hüseyin Güneş

Terkehaliller

119 ada 8 parsel

Tarla

361,24 m² mülkiyet hakkı

33

2025/339

Ayşegül Kartal, Ümmihan Kartal, Kübra Şeyma Lermioğlu, Erdem Kartal, Burak Kartal, Adem Kartal

Terkehaliller

102 ada 81 parsel

Tarla

180,50 m² daimi irtifak

213,59 m² geçici irtifak

34

2025/340

Musa Gündüz

Terkehaliller

119 ada 9 parsel

Tarla

383,33 m² mülkiyet hakkı

35

2025/341

İsmail Özer, Hatice Kaplan,Fatma Kökgöz, Fadime Özer, Gülümser Güney, Ömür-Mehmet Kızı, Mustafa Özer

Terkehaliller

102 ada 176 parsel

Tarla

163,63 m² mülkiyet hakkı
#ilangovtr BASIN NO: ILN02267749