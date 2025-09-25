Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/456-487 arası Esas

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 31/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No

Esas No

Davalılar

Köy

Ada Parsel

Taşınmazın Cinsi

Kamulaştırılacak Alan (m²)

1

2025/456

Ayşe Uztay, Önder Özgül, Hüseyin,

Semra Öztürk, Meşhur Özgül, Sabri Özgül, Nazmiye Tınka, Hatice Özgül, Rabia Uzunal, Metin Özgül,

Hüseyin Özgül,

Epçiler

Epçiler

126 ada 309 parsel

126 ada 308 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

1440,56 m² mülkiyet hakkı

383,68 m² mülkiyet hakkı

2

2024/457

Mehmet Kocabıyık, Durkadın Yalap, Hüseyin Uçar, Hatice Ayhan, Ali Osman Kocabıyık, Behice Kocabıyık, Safiye Karakayış, Mürfiye Kocabıyık, Ayşe Uzun, Muharrem Kocabıyık, Ali Şen Kocabıyık, Engin Kocabıyık, Nurgül Kocabıyık, Cevat Özmen, Ekrem Özmen, Sefayi Özmen, Erkan Özmen, Nurayet Karaman,

Rafiye Karakayış

Epçiler

126 ada 217 parsel

Tarla

12,92 m² daimi irtifak

720,21 m² geçici irtifak

3

2025/458

Hüseyin Çilek, Yüksel Çamurcu,

Remzi Çilek, Mehmet Çilek

Epçiler

Epçiler

126 ada 210 parsel

126 ada 202 parsel

Tarla

Tarla

126,1 m² daimi irtifak

312,77 m² geçici irtifak

84,39 m² daimi irtifak

210,74 m² geçici irtifak

4

2025/459

Şükrü Akardere

Epçiler

126 ada 201 parsel

Tarla

310,03 m² mülkiyet hakkı

180,91 m² daimi irtifak

470,02 m² geçici irtifak

5

2025/460

Ahmet Şenol, Necati Metin, Cemil Metin, Zeynep Şenel, Ahmet Şenel, Sultan Bayır, Recep Metin, Mehmet Uztay

Epçiler

126 ada 218 parsel

Tarla

280,37 m² daimi irtifak

8,87 m² geçici irtifak

6

2025/461

Mavişe Kaya

Epçiler

126 ada 323 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

54,29 m² mülkiyet hakkı

7

2025/462

Semra Özdil, Necmiye Kocadere, Hüseyin Tınka, Hasan Tınka, Mehmet Tınka, Necdet Tınka, Necmi Tınka, Zeynep Besmi, Fatma Kamalı, Veysel Gemici

Epçiler

126 ada 335 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

86,17 m² mülkiyet hakkı

8

2025/463

Habibe Tınka, Necmi Tınka

Epçiler

126 ada 329 parsel

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

10,05 m² mülkiyet hakkı

9

2025/464

Necmiye Kocadere, Hasan Tınka, Mehmet Tınka, Necdet Tınka, Necmi Tınka, Zeynep Besmi, Fatma Kamalı, Nurcan Gemici

Epçiler

126 ada 331 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

6,06 m² mülkiyet hakkı

10

2025/465

Serdar Basma

Epçiler

126 ada 333 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

14,53 m² mülkiyet hakkı

11

2025/466

Tuncay Karakoç, Turgay Karakoç, Turhan Karakoç, Hüseyin Karakoç, İbrahim Karakoç, Ayşe Kesmen, Güllüzar Demirbaş, Necati Karagöz, Fatma Karahüseyinoğlu, Recep Karagöz

Epçiler

126 ada 335 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

26,69 m² mülkiyet hakkı

12

2025/467

Necmi Basma

Epçiler

126 ada 337 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

11,21 m² mülkiyet hakkı

13

2025/468

İbrahim Metin, Mehmet Metin, Gökhan Metin, Gökçe Metin, Durkadın Bıyıkoğlu, Fatma Metin

Epçiler

Epçiler

126 ada 346 parsel

126 ada 339 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu

81,85 m² mülkiyet hakkı

31,03 m² mülkiyet hakkı

14

2025/469

Muhammet Bacaksız, İbrahim Metin, Mehmet Metin, Gökhan Metin, Gökçe Metin, Durkadın Bıyıkoğlu, Fatma Metin, Hasan Bacaksız, Gönül Erbay, Muradiye Köse, Fatma Bacaksız, Recep Metin, Tuncay Metin, İbrahim Bacaksız, Cemil Metin, Ali Bacaksız, Cemile Bacaksız, Necati Metin, Muhammet Metin, Hasan Metin, Rahmi Metin, Ahmet Metin

Epçiler

Epçiler

126 ada 242 parsel

126 ada 352 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu

95,53 m² mülkiyet hakkı

64,66 m² mülkiyet hakkı

15

2025/470

Salih Karakayış, Selahattin Karakayış, Hatice Bensiz

Epçiler

126 ada 250 parsel

Tarla

15,76 m² daimi irtifak

32,01 m²geçici irtifak

16

2025/471

Ahmet Gül. Ali Gül, Hamide Aycan, Samiye Güneyli, Müyesser Tosun, Mustafa Gül

Epçiler

126 ada 251 parsel

Tarla

99,5 m² daimi irtifak

58,44 m² geçici irtifak

17

2025/472

Ahmet Gül

Epçiler

126 ada 252 parsel

Tarla

26,3 m² daimi irtifak

2,58 m² geçici irtifak

18

2025/473

Halil Karakaş, İbrahim Çelik, Halil Karahüseyinoğlu, Adem Çelik, Ramazan Civelek, Semra Arslan, Mustafa Civelek, Şerafettin Civelek, Hülya Ejder, Nilgün Civelek, Hatice Şimşek, Zehra Geniş, Zeliha Demirci, Rahime Birgöz

Epçiler

126 ada 253 parsel

Tarla

16,7 m² daimi irtifak

3,35 m² geçici irtifak

19

2025/474

Sabri Bacaksız, Ayşe Uztay

Epçiler

126 ada 258 parsel

Tarla

20,01 m²daimi irtifak

14,67 m² geçici irtifak

20

2025/475

Hüseyin Metin, Ahmet Metin, Mustafa Metin, Ahmet Şenol, Necati Metin, Cemil Metin, Zeynep Şenel, Ahmet Şenel, Sultan Bayır, Recep Metin, Fatma Metin, Durkadın Bıyıkoğlu, Gökçe Metin, Gökhan Metin, Mehmet Metin, İbrahim Metin, Mehmet Uztay

Epçiler

126 ada 259 parsel

Tarla

15,65 m² daimi irtifak

16,25 m² geçici irtifak

21

2025/476

Mehmet Kocabıyık, Durkadın Yalap, Hatice Ayhan, Ali Osman Kocabıyık, Behice Kocabıyık, Safiye Karakayış, Mürfiye Kocabıyık, Ayşe Uzun, Muharrem Kocabıyık, Ali Şen Kocabıyık, Engin Kocabıyık, Nurgül Kocabıyık, Cevat Özmen, Ekrem Özmen, Sefayi Özmen, Erkan Özmen, Nurayet Karaman, Rafiye Karakayış

Epçiler

126 ada 260 parsel

Tarla

68,59 m² geçici irtifak

22

2025/477

Bahri Çilek, Hasan Çilek, Rahmi Çilek

Epçiler

126 ada 263 parsel

Tarla

318,43 m² geçici irtifak

23

2025/478

Sultan Kesmen, Vasfiye Kesmen, Mustafa Kesmen

Epçiler

127 ada 7 parsel

Tarla

38,91 m² daimi irtifak

101,93 m² geçici irtifak

24

2025/479

İrfan Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Erol Kaymakcı, Adem Karakaş, Fatma Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Hayri Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Celal Kaymakcı, Müzeyyen Kocabıyık, Tenzile İnan, Vade Kaymakcı, Fatma İnan

Epçiler

127 ada 8 parsel

Tarla

317,81 m² daimi irtifak

862,91 m² geçici irtifak

25

2025/480

Selahattin Kalınbacak, Ayşe Kalınbacak, Hüseyin Kalınbacak, Mehmet Kalınbacak

Epçiler

127 ada 101 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

88,53 m² mülkiyet hakkı

26

2025/481

Mustafa Kocabıyık, Mecbure Akar, Necati Kocabıyık

Epçiler

127 ada 105 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

153,93 m² mülkiyet hakkı

27

2025/482

Necati Kocabıyık

Epçiler

Epçiler

127 ada 109 parsel

127 ada 107 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu

108,74 m² mülkiyet hakkı

440,26 m² mülkiyet hakkı

28

2025/483

Fatma Yetim, Cemil Yetim

Epçiler

127 ada 111 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

890,92 m² mülkiyet hakkı

29

2025/484

Ahmet Yetim, Bilal Yetim, Fatma Yetim

Epçiler

127 ada 114 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

93,53 m² mülkiyet hakkı

30

2025/485

Selahattin Kalınbacak, Ayşe Kalınbacak, Hüseyin Kalınbacak, Adem Kalınbacak, Selma Ağırtaş, Müyesser Yaman, Münire Kaya, Ertan Kalınbacak, Rasim Kalınbacak, Ayşe Kalınbacak, Muammer Kalınbacak, Ali Kalınbacak, Mehmet Kalınbacak, Münevver Kalınbacak, İbrahim Özkavlak

Epçiler

Epçiler

127 ada 98 parsel

127 ada 97 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu

242,01 m² mülkiyet hakkı

102,2 m² mülkiyet hakkı

31

2025/486

Ayşe Çakır, İsmail Arslan

Epçiler

127 ada 93 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

990,48 m² mülkiyet hakkı

32

2025/487

Hüseyin Kocabıyık

Epçiler

127 ada 90 parsel

Kanal ve İşletme Bakım yolu

33,75 m² mülkiyet hakkı
