T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/456-487 arası Esas
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 31/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|
Sıra No
|
Esas No
|
Davalılar
|
Köy
|
Ada Parsel
|
Taşınmazın Cinsi
|
Kamulaştırılacak Alan (m²)
|
1
|
2025/456
|
Ayşe Uztay, Önder Özgül, Hüseyin,
Semra Öztürk, Meşhur Özgül, Sabri Özgül, Nazmiye Tınka, Hatice Özgül, Rabia Uzunal, Metin Özgül,
Hüseyin Özgül,
|
Epçiler
Epçiler
|
126 ada 309 parsel
126 ada 308 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
1440,56 m² mülkiyet hakkı
383,68 m² mülkiyet hakkı
|
2
|
2024/457
|
Mehmet Kocabıyık, Durkadın Yalap, Hüseyin Uçar, Hatice Ayhan, Ali Osman Kocabıyık, Behice Kocabıyık, Safiye Karakayış, Mürfiye Kocabıyık, Ayşe Uzun, Muharrem Kocabıyık, Ali Şen Kocabıyık, Engin Kocabıyık, Nurgül Kocabıyık, Cevat Özmen, Ekrem Özmen, Sefayi Özmen, Erkan Özmen, Nurayet Karaman,
Rafiye Karakayış
|
Epçiler
|
126 ada 217 parsel
|
Tarla
|
12,92 m² daimi irtifak
720,21 m² geçici irtifak
|
3
|
2025/458
|
Hüseyin Çilek, Yüksel Çamurcu,
Remzi Çilek, Mehmet Çilek
|
Epçiler
Epçiler
|
126 ada 210 parsel
126 ada 202 parsel
|
Tarla
Tarla
|
126,1 m² daimi irtifak
312,77 m² geçici irtifak
84,39 m² daimi irtifak
210,74 m² geçici irtifak
|
4
|
2025/459
|
Şükrü Akardere
|
Epçiler
|
126 ada 201 parsel
|
Tarla
|
310,03 m² mülkiyet hakkı
180,91 m² daimi irtifak
470,02 m² geçici irtifak
|
5
|
2025/460
|
Ahmet Şenol, Necati Metin, Cemil Metin, Zeynep Şenel, Ahmet Şenel, Sultan Bayır, Recep Metin, Mehmet Uztay
|
Epçiler
|
126 ada 218 parsel
|
Tarla
|
280,37 m² daimi irtifak
8,87 m² geçici irtifak
|
6
|
2025/461
|
Mavişe Kaya
|
Epçiler
|
126 ada 323 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
54,29 m² mülkiyet hakkı
|
7
|
2025/462
|
Semra Özdil, Necmiye Kocadere, Hüseyin Tınka, Hasan Tınka, Mehmet Tınka, Necdet Tınka, Necmi Tınka, Zeynep Besmi, Fatma Kamalı, Veysel Gemici
|
Epçiler
|
126 ada 335 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
86,17 m² mülkiyet hakkı
|
8
|
2025/463
|
Habibe Tınka, Necmi Tınka
|
Epçiler
|
126 ada 329 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|
10,05 m² mülkiyet hakkı
|
9
|
2025/464
|
Necmiye Kocadere, Hasan Tınka, Mehmet Tınka, Necdet Tınka, Necmi Tınka, Zeynep Besmi, Fatma Kamalı, Nurcan Gemici
|
Epçiler
|
126 ada 331 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
6,06 m² mülkiyet hakkı
|
10
|
2025/465
|
Serdar Basma
|
Epçiler
|
126 ada 333 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
14,53 m² mülkiyet hakkı
|
11
|
2025/466
|
Tuncay Karakoç, Turgay Karakoç, Turhan Karakoç, Hüseyin Karakoç, İbrahim Karakoç, Ayşe Kesmen, Güllüzar Demirbaş, Necati Karagöz, Fatma Karahüseyinoğlu, Recep Karagöz
|
Epçiler
|
126 ada 335 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
26,69 m² mülkiyet hakkı
|
12
|
2025/467
|
Necmi Basma
|
Epçiler
|
126 ada 337 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
11,21 m² mülkiyet hakkı
|
13
|
2025/468
|
İbrahim Metin, Mehmet Metin, Gökhan Metin, Gökçe Metin, Durkadın Bıyıkoğlu, Fatma Metin
|
Epçiler
Epçiler
|
126 ada 346 parsel
126 ada 339 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
81,85 m² mülkiyet hakkı
31,03 m² mülkiyet hakkı
|
14
|
2025/469
|
Muhammet Bacaksız, İbrahim Metin, Mehmet Metin, Gökhan Metin, Gökçe Metin, Durkadın Bıyıkoğlu, Fatma Metin, Hasan Bacaksız, Gönül Erbay, Muradiye Köse, Fatma Bacaksız, Recep Metin, Tuncay Metin, İbrahim Bacaksız, Cemil Metin, Ali Bacaksız, Cemile Bacaksız, Necati Metin, Muhammet Metin, Hasan Metin, Rahmi Metin, Ahmet Metin
|
Epçiler
Epçiler
|
126 ada 242 parsel
126 ada 352 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
95,53 m² mülkiyet hakkı
64,66 m² mülkiyet hakkı
|
15
|
2025/470
|
Salih Karakayış, Selahattin Karakayış, Hatice Bensiz
|
Epçiler
|
126 ada 250 parsel
|
Tarla
|
15,76 m² daimi irtifak
32,01 m²geçici irtifak
|
16
|
2025/471
|
Ahmet Gül. Ali Gül, Hamide Aycan, Samiye Güneyli, Müyesser Tosun, Mustafa Gül
|
Epçiler
|
126 ada 251 parsel
|
Tarla
|
99,5 m² daimi irtifak
58,44 m² geçici irtifak
|
17
|
2025/472
|
Ahmet Gül
|
Epçiler
|
126 ada 252 parsel
|
Tarla
|
26,3 m² daimi irtifak
2,58 m² geçici irtifak
|
18
|
2025/473
|
Halil Karakaş, İbrahim Çelik, Halil Karahüseyinoğlu, Adem Çelik, Ramazan Civelek, Semra Arslan, Mustafa Civelek, Şerafettin Civelek, Hülya Ejder, Nilgün Civelek, Hatice Şimşek, Zehra Geniş, Zeliha Demirci, Rahime Birgöz
|
Epçiler
|
126 ada 253 parsel
|
Tarla
|
16,7 m² daimi irtifak
3,35 m² geçici irtifak
|
19
|
2025/474
|
Sabri Bacaksız, Ayşe Uztay
|
Epçiler
|
126 ada 258 parsel
|
Tarla
|
20,01 m²daimi irtifak
14,67 m² geçici irtifak
|
20
|
2025/475
|
Hüseyin Metin, Ahmet Metin, Mustafa Metin, Ahmet Şenol, Necati Metin, Cemil Metin, Zeynep Şenel, Ahmet Şenel, Sultan Bayır, Recep Metin, Fatma Metin, Durkadın Bıyıkoğlu, Gökçe Metin, Gökhan Metin, Mehmet Metin, İbrahim Metin, Mehmet Uztay
|
Epçiler
|
126 ada 259 parsel
|
Tarla
|
15,65 m² daimi irtifak
16,25 m² geçici irtifak
|
21
|
2025/476
|
Mehmet Kocabıyık, Durkadın Yalap, Hatice Ayhan, Ali Osman Kocabıyık, Behice Kocabıyık, Safiye Karakayış, Mürfiye Kocabıyık, Ayşe Uzun, Muharrem Kocabıyık, Ali Şen Kocabıyık, Engin Kocabıyık, Nurgül Kocabıyık, Cevat Özmen, Ekrem Özmen, Sefayi Özmen, Erkan Özmen, Nurayet Karaman, Rafiye Karakayış
|
Epçiler
|
126 ada 260 parsel
|
Tarla
|
68,59 m² geçici irtifak
|
22
|
2025/477
|
Bahri Çilek, Hasan Çilek, Rahmi Çilek
|
Epçiler
|
126 ada 263 parsel
|
Tarla
|
318,43 m² geçici irtifak
|
23
|
2025/478
|
Sultan Kesmen, Vasfiye Kesmen, Mustafa Kesmen
|
Epçiler
|
127 ada 7 parsel
|
Tarla
|
38,91 m² daimi irtifak
101,93 m² geçici irtifak
|
24
|
2025/479
|
İrfan Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Erol Kaymakcı, Adem Karakaş, Fatma Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Hayri Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Celal Kaymakcı, Müzeyyen Kocabıyık, Tenzile İnan, Vade Kaymakcı, Fatma İnan
|
Epçiler
|
127 ada 8 parsel
|
Tarla
|
317,81 m² daimi irtifak
862,91 m² geçici irtifak
|
25
|
2025/480
|
Selahattin Kalınbacak, Ayşe Kalınbacak, Hüseyin Kalınbacak, Mehmet Kalınbacak
|
Epçiler
|
127 ada 101 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
88,53 m² mülkiyet hakkı
|
26
|
2025/481
|
Mustafa Kocabıyık, Mecbure Akar, Necati Kocabıyık
|
Epçiler
|
127 ada 105 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
153,93 m² mülkiyet hakkı
|
27
|
2025/482
|
Necati Kocabıyık
|
Epçiler
Epçiler
|
127 ada 109 parsel
127 ada 107 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
108,74 m² mülkiyet hakkı
440,26 m² mülkiyet hakkı
|
28
|
2025/483
|
Fatma Yetim, Cemil Yetim
|
Epçiler
|
127 ada 111 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
890,92 m² mülkiyet hakkı
|
29
|
2025/484
|
Ahmet Yetim, Bilal Yetim, Fatma Yetim
|
Epçiler
|
127 ada 114 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
93,53 m² mülkiyet hakkı
|
30
|
2025/485
|
Selahattin Kalınbacak, Ayşe Kalınbacak, Hüseyin Kalınbacak, Adem Kalınbacak, Selma Ağırtaş, Müyesser Yaman, Münire Kaya, Ertan Kalınbacak, Rasim Kalınbacak, Ayşe Kalınbacak, Muammer Kalınbacak, Ali Kalınbacak, Mehmet Kalınbacak, Münevver Kalınbacak, İbrahim Özkavlak
|
Epçiler
Epçiler
|
127 ada 98 parsel
127 ada 97 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
242,01 m² mülkiyet hakkı
102,2 m² mülkiyet hakkı
|
31
|
2025/486
|
Ayşe Çakır, İsmail Arslan
|
Epçiler
|
127 ada 93 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
990,48 m² mülkiyet hakkı
|
32
|
2025/487
|
Hüseyin Kocabıyık
|
Epçiler
|
127 ada 90 parsel
|
Kanal ve İşletme Bakım yolu
|
33,75 m² mülkiyet hakkı