T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2017/68 Esas

KARAR NO : 2023/311

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/07/2023 tarihli ilamı ile kamu davasının düşürülmesine karar verilen Abdulfetah oğlu, 1990 İran doğumlu MECİT AZİZİ ve Yemenoğlu, 1990 İran doğumlu MEHDİ TEMERZADEtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan Van Gümrük Müdürlüğünün istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.27/05/2025