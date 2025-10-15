T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/347 Esas

DAVALI: BILIND HÜSEYİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasında ön inceleme duruşması günü verilmiştir.

Ön inceleme duruşma tarihi: 28/11/2025 günü saat 10.35'dir.

1- ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA hazır olmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtar olunur. 2

-6100 H.M.K.'nın 150, 139, 141 ve 147. maddeleri, 3 - 7251 Sayılı yasanın 13, 16. Maddeleri ihtar olunur.