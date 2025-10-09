T.C. BATMAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

DOSYA NO: 2023/1495 Esas KARAR NO: 2024/600 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 2023/1495 Esas ve 2024/600 Karar sayılı 18/04/2024 tarihli ilamı ile sanık AHMED HUSSEIN ALI ve sanık ALI HUSSEIN ALI hakkında 5607 sayılı Kanunun 3/18-son maddesi delaleti ile aynı Kanunun 3/5 maddesi suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak ayrı ayrı 20,00 TL Adli Para cezası ve 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Katılan Batman Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Abdullah AKTİMUR'un 15/05/2024 tarihli istinaf dilekçesi ile hükmün bozulması istemiyle istinaf kanun yoluna gidilmiştir.

Dair verilen karar ve istinaf dilekçesi, Alı ve Gulı Ramo oğlu, 27/03/2001 IRAK doğumlu AHMED HUSSEIN ALI'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair verilen karar ve istinaf dilekçesi, Alı ve Gulı Ramo oğlu, 14/12/1998 ırak doğumlu, ALI HUSSEIN ALI'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.