T.C. BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 1997/39 Esas, 2022/601 Karar

Davalılar : Hava ASLAN, Alaattin ASLAN, İsmail AKDARİ, Yılmaz ERKUŞ, Ayşan AKIN, Bedia SEVİM, Bedriye SEVİM, Cevdet TAVUKÇU, Cemile ÖZOK, Davut AKIN, Dilaver TAVUKÇU, Emine ÖNAL, Emine TAVUKÇU, Esma AKIN, Fevzi BAYBARS, Fikriye SEVİM, Gazal SEVİM, Genco ERTEKİN,Gülistan ÖNAL, Güle ÖNAL, Gülsah SEVİM, Habibe TAVUKÇU, Hacire ERTEKİN, Halise SEVİM, Hanım SEVİM, Hüsnü AKIN, İzzettin TAVUKÇU, Kaside SEVİM, Kübre AKIN, M.Ali SEVİM, M.Nezir SEVİM, M.Selim AKIN, M.Selim SEVİM, Maşallah ÖNAL, Medine SEVİM, Mehmet ERTEKİN, Metin TAVUKÇU, Mevlüde AKIN, Muhsin SEVİM, Name TAVUKÇU, Nebatah SEVİM, Nefise SEVİM, Neslihan AKIN, Nezahat SEVİM, Osman TAVUKÇU, Perişan TAVUKÇU, Rabia ERTEKİN, Akiye SEVİM, Remziye TAVUKÇU, Rızkıye ÖNAL, Saadettin AKIN, Sabriye AKIN, Sabriye SEVİM, Salih ERTEKİN, Salih ÖNAL, Servet AKIN, Sevim AKIN, Sıtkı AKIN, Songül TAVUKÇU, Şehinabat AKIN, Şehriban ERTEKİN, Şemsettin AKIN, Şeyho AKIN, Tevfik AKIN, Vehbi AKIN, Yasemin TAVUKÇU, Yaşar TAVUKÇU, Tüm davalıların Adresi Akça (Tilmis) Köyü'dür.

Konu : Gerekçeli Karar ile Davacılar Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesinin Tebliği

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, arasında yukarıda adı yazılı davalıların da bulunduğu davalılar aleyhine mahkememize açılan Tapu İptali ve Tescil davasında, Batman İli, Merkez İlçesi, Akça (Tilmis) Köyünde kain 238 taşınmazın tapusunun iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği, yargılama sonunda 18/11/2022 tarihli Gerekçeli Karar ile davanın reddine karar verildiği, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla davacı vekili tarafından İstinaf Kanun Yoluna başvurulduğu, Gerekçeli Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, İstinaf Başvuru Dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.