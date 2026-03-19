T.C.BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 19.03.2026 00:01:00
T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/2223 Esas 13.03.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen HASAN DEMERTAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.03.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 43754035720
ADI SOYADI : HASAN DEMERTAŞ
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : AYFER
DOĞUM TARİHİ : 07/03/1983
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Kültür Mah. Mezopotamya Cad. No:2 İç Kapı No:1Batman Merkez/ BATMAN
