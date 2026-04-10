T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Beşiri İlçesinde parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 19/06/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 07/04/2026
ESAS NO
MALİKİ
MEVKİİ
PARSEL NO
MİKTAR
PİLON
2025/398
Afife Gördegir, Ahmet Göktai, Ayber Gördegir, Behiye Arı, Cemile Cangir, Emrah Gördegir, Feride Cerksar, Feride Gördegir, Filiz Gördegir, Halise İrinal, İdris Gördegir, İsmail Gördegir, İzzettin Gördegir, Mahfuz Gördegir, Mehmet Ali Gördegir, Mehmet Emin Aydın, Mehmet Nesip Gördegir, Melahat Giçik, Menfiye Erenuluğ, Nayif Gördegir, Sabahat Kılıçaslan, Yusuf Ersari
Beşiri Güverciklik Köyü
101 ada 21
5,29 m²
5,29 m²
2025/399
Ata Furan, Celalettin Furan, Eşref Furan, Fatım Furan, Feride Aydoğan, Gazal Catuk, Hadi Furan, Medeni Furan, Mehmet Bekir Furan, Menice Furan, Metin Furan, Suat Furan, Şabettin Furan, Tahir Furan, Vecide Yıldırım, Yusuf Furan
Beşiri Güvercinlik Köyü
101 ada
24 1137,84 m²
6,76 m²
2025/400
Ayvaz Çerşil, Cemile Çerşil, Fecriye Kalkan, Mehmet Çerşil, Muzaffer Çerşil, Saliha Kolay, Suphiye Hasar, Şükriye Tüzüner, Tayyip Çerşil
Beşiri Güvercinlik Köyü
101 ada
27 1219,60 m²
6,76 m²
2025/401
Afife Gördegir, Ahmet Göktai, Ayber Gördegir, Behiye Arı, Cemile Cangir, Emrah Gördegir, Feride Cerksar, Feride Gördegir, Filiz Gördegir, Halise İrinal, İdris Gördegir, İsmail Gördegir, İzzettin Gördegir, Mahfuz Gördegir, Mehmet Ali Gördegir, Mehmet Emin Aydın, Mehmet Nesip Gördegir, Melahat Giçik, Menfiye Erenuluğ, Nayif Gördegir, Sabahat Kılıçaslan, Yusuf Ersari
Beşiri Güvercinlik Köyü
101 ada
30 760,77 m²
5,29 m²
2025/402
Afife Gördegir, Ahmet Göktai, Ayber Gördegir, Behiye Arı, Cemile Cangir, Emrah Gördegir, Feride Cerksar, Feride Gördegir, Filiz Gördegir, Halise İrinal, İdris Gördegir, İsmail Gördegir, İzzettin Gördegir, Mahfuz Gördegir, Mehmet Ali Gördegir, Mehmet Emin Aydın, Mehmet Nesip Gördegir, Melahat Giçik, Menfiye Erenuluğ, Nayif Gördegir, Sabahat Kılıçaslan, Yusuf Ersari
Beşiri Güvercinlik Köyü
101 ada
63 424,66 m²
6,25 m²
2025/403
Afife Gördegir, Ahmet Göktai, Ata Furan, Ayber Gördegir, Behiye Arı, Caziye Furan, Celalettin Furan, Cemile Cangir, Ebubekir Furan, Ekrem Furan, Emrah Gördegir, Eşref Furan, Fatım Furan, Feride Aydoğan, FerideCerksar, Filiz Gördegir, Gazal Catuk, Hadi Furan, Halise İrinal, Hasan Furan, İdris Gördegir, İsmail Gördegir, İzzettin Gördegir, Mahfuz Gördegir, Medeni Furan, Mehmet Furan, Mehmet Ali Gördegir, Mehmet Bekir Furan, Mehmet Nesip Gördegir, Mehmet Şakir Furan, Melahat Giçik, Menfiye Erenuluğ, Menice Furan, Metin Furan, Muazzez Aydın, Nayif Gördegir, Nuriye Sağlam, Saadet Furan, Sabahat Kılıçaslan, Sadık Furan, Selahattin Furan, Suat Furan, Şabettin Furan, Tahir Furan, Vecide Yıldırım, Yusuf Ersari, Makbule Furan
Beşiri Güvercinlik Köyü
101 ada
65 963,27 m²
