T.C. BATMAN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/38KARAR NO: 2025/509

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/07/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/1, 62/1 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA VERİLEN HAPİS CEZASININ TCK'nun 51/1, 51/3 maddeleri gereğince ERTELENMESİNE ve 1 YIL 8 AY SÜRE İLE DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE kararı verilen, Merkez/BATMAN adresinde ikamet eden, Selahaddin ve Ferıyal oğlu, 01/10/1986 Hasaka doğumlu, ŞIYAR HUSEYIN'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/12/2025