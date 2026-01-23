T.C. BATMAN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/349 20.01.2026

Karar No: 2025/574

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 12/06/2025 tarih ve 2025/10399 soruşturma 2025/2617 İddianame no sayılı dosyası üzerinden ile Sanık HAVAL MOHAAMMED HASAN hakkında mahkememize açılan kamu davası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda verilen 19/09/2025 tarih 2025/349 esas ve 2025/574 sayılı gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Sanığa ilanen tebliğ yapılmasına dair karar verilmiştir

Dosya üzerinden verilen Mahkumiyet Kararına iş bu ilanın yayınlanmasından 14 gün sonraki süreden sonra Hasan ve Khami Othmanoğlu HAVAL MOHAAMMED HASAN tarafından 7 gün süre içerisinde Mahkememize vereceği dilekçe yada bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.