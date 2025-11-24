T.C. BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2025/720

Davacı, Nazile BİROL ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davaya esas olmak üzere; davacı Nazile BİROL tarafından gaipliği istenen Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Mollahasanlar Köyü, cilt no:32, hane no:3, BSN:35'da nüfusuna kayıtlı Veli ve Hatice oğlu 03/04/1968 Mollahasanlar doğumlu, 27553415068 T.C Kimlik numaralı, Baki ÖZMEN hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/720 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri veya bizzat başvurmaları ilanen tebliğ olunur.