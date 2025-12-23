T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/226 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle İzmir ili, Bergama ilçesi, Sağancı mahallesi 156, 405,1119, 897 parsel sayılı taşınmazlara ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında TMK 713 maddesi uyarınca olağanüstü zaman aşımı ve mülkiyet hakkının tesciline ilişkin ilandır.

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi

PARSEL NO : 156, 405,1119, 897

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Şafak

BELGELERİN ÖZETİ : Mustafa Şafak Mirasçıları davacılar Ali Şafak, Canan Turan, İbrahim Şafak, Özkan Şafak, Sabriye Şafak; Osman Koç mirasçıları davalılarMehmet Koç, Abidin Koç, Ahmet Koç, Engin Şahpaz, Erdem Kıvanç, Erkin Kıvanç, Esin Ünal, Fatma Kerimoğlu, Filiz Kıvanç, Göksel Koç, Gültazen Adıyaman, Hatice Çoban, İsmail Şahpaz, Müberra Kıvanç, Nurşen Filiz, Perihan Cengiz, Perihan Cengiz, Vehpi Acuntaş olduğu, davanın konusunun Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil davası olduğu, İzmir ili, Bergama ilçesi, Sağancı mahallesi 156, 405,1119, 897 parsel sayılı taşınmazlardaki hisselerinin kazandırıcı zaman aşımı sebebiyle tesciline ilişkin mahkememizin 2024/226 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. İlgililerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebileceği hususu TMK m.713 gereği ilan olunur. 12/11/2025