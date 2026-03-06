Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 6.03.2026 00:01:00

T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/145 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Çamoba mahallesi

ADA NO : 183

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 207,36 m2 , 3.870,72 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : HİKMET GÜZELUYAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/145 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026

