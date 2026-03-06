T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/140 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Alhatlı mahallesi
ADA NO : 137
PARSEL NO : 6
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.478,87 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEZAİ ÇAM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/140 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026