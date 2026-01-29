T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/550 Esas

İSMAİL DİNLER ADINA

Davacılar Bedia Kıran, Cem Kaya, Cihangir Kaya, Emine Kaya ve Fevziye Üçkardeşler tarafından İzmir ili, Bergama ilçesi, Kadıköy mahallesi, 1167 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası açılmıştır. Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza ilan tarihinde itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı tüm delillerinizi bildirmeniz ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya belirlenen süre içinde paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.