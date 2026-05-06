T.C.BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/14 Esas

Konu : ilan hk-ÇOMAK KÖYÜ MUHTARLIĞI'NA-

Davacı FAİK SEVİNÇ ile Davalı ÇOMAK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda belirtilen ilan metninin köy sınırları içerisinde herkesin görüp okuyabileceği yerde veya duyup işitebileceği vasıtalar ile 10’ar gün ara ile bir ay boyunca en az üç defa ilan edilip, ilanın yapıldığına dair tutanağın duruşmanın bırakıldığı 07/07/2026 tarihinden önce mahkememize bilgi verilmesi rica olunur.

BESNİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR.

(2024/14 ESAS)

Adıyaman İli Besni İlçesi Çomak Köyü sınırları içerisinde bulunan kuzeyi Çomak köyü 110 nolu parsel güneyi yol ve devamla 284 nolu parsel, doğusu 101 ada 1 parsel, batısı yol devamla 282 ve 136 parseller ile çevrili 32.381,29 m² büyüklüğündeki taşınmaz için Faik SEVİNÇ tarafından Mahkememizin 2024/14 Esas sayılı dosyası ile tescil davası açılmıştır. İtirazı olanların veya dosyaya taraf olmak isteyenlerin 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur. 13.04.2026