T.C.

BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN OLUNUR

ESAS NO : 2024/353 Esas

DAVALI : NURETTİN DOĞAN- Mahmut ve Hanım oğlu, 1985 doğumlu, 174*****392 T.C kimlik numaralı, Sümerevler Mah. 1720 Sk. No:24 İç Kapı:2 Merkez/Adıyaman

Davacı Sevim DOĞAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma(Çekişmeli )) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Sevim DOĞAN tarafından aleyhinize boşanma talepli dava açılmış olup davaya karşı iki hafta içerisinde cevaplarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap dilekçesi hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda yine bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki haftalık ek süre verilebileceği, HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen ve tebliğ olunur.