T.C. BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/779 Esas

KARAR NO : 2026/324

Mahkememizde miras bırakan Yaşar ŞAHİN bir kısım davalılar ile davalı Yalçın PALAPİÇOK hakkında açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasınnda verilen 03/03/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

Müteveffa Hikmet ve Pakize'den olma 16319850182 T.C. Kimlik numaralı YAŞAR ŞAHİN'in İstanbul 13. Noterliği'nin 02.10.1981 tarih 11853 yevmiye numarası ile tanzim ettirdiği vasiyetnamenin Türk Medeni Kanunun 596.maddesi gereğince AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

Dair, gerekçeli karar evrakının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzereverilen kararve YAŞAR ŞAHİN'in İstanbul 13. Noterliği'nin 02.10.1981 tarih 11853 yevmiye numarası ile tanzim ettirdiği vasiyetname yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.