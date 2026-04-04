T.C. BEYKOZ 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/135 Esas

KARAR NO : 2023/622

DAVALI : KASIM BÜYÜKTÜRK - T.C. 416******670

Davacı AYŞE BÜYÜKTÜRK tarafından Davalı KASIM BÜYÜKTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

İlgili dosyada Mahkememizden verilen karar adresiniz tespit edilemediğinden ve mernis adresinizde bulunmadığınızdan ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 12/06/2023 tarihli kararın hüküm kısmında;

HÜKÜM :

''1- DAVANIN KABULÜ İLE;

Giresun İli, Tirebolu İlçesi, Belen Köyü/mah. Cilt 11, hane 39'de nüfusa kayıtlı, Şevki ve Zernişan'den olma, 01/01/1979 doğumlu davacı AYŞE BÜYÜKTÜRK ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Halit ve Ayten'den olma 02/07/1978 doğumlu davalı KASIM BÜYÜKTÜRK'ün TMK'nun 166/1 maddesi gereğinceBOŞANMALARINA;

2-Tarafların müşterekçocukları; 21/08/2008 doğumlu Efe Büyüktürk, 26/11/2009 doğumlu Emirhan Büyüktürk ve 01/12/2011 doğumlu Pınar Büyüktürk'ün velayetlerinin T.M.K.'nun 182. maddesi gereğidavacı anne Ayşe Büyüktürk'e verilmesine;

A)Velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklarla davalı baba arasında Mahkememizin 23/02/2022 tarihli tensip ara kararı ile kurulan tedbiren şahsi ilişkinin karar tarihi itibariyle kaldırılmasına,

B)Velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklarla davalı baba arasında karar tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar tedbiren, karar kesinleştikten sonra kalıcı olarak devam etmek üzere; Her ayın 2. ve 4.cumartesi günü sabah saat 10:00'dan akşam saat 20:00'ye kadar, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının 2.günü saat 10:00'dan akşam saat 20:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü 10:00'dan 15. günü 17:00'ye kadar anne yanından alınarak süre bitiminde velayet görevini taşıyan anne yanına bırakılmak ve masrafları baba tarafından karşılanmak üzere kişisel ilişki tesisine;

C)Karar kesinleştiğinde, Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince çocuk mallarının korunması hususunda gereğinin takdir ve ifası için kesinleşmiş karar örneğinin velayet kendisine bırakılan tarafın ikametgahı nöbetçi aile mahkemesine gönderilmesine;

3-Davanın adli müzeharatli açıldığı ve davacının adli yardımdan yararlandırılmasına, yargılama giderlerinin ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere resmi ödenekten karşılanmasına karar verilmiş olduğu belirlenmekle alınması gereken 80,70-TL başvurma harcı, 179,90-TL peşin harç, 6 tebligat gideri 124,00-TL , ilanen tebligat gideri 2.230,20 TL olmak üzere toplam 2.614,8‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak Hazine'ye irad kaydına;

Dair, davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilengerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere''

Karar verildiği hususunun, TK 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli karar evrakının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere Davalı KASIM BÜYÜKTÜRK'e İLANEN tebliğ olunur. 30/03/2026