T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/70 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24.06.2026

GAİP Ferhat kızı Mukaddes

Dava konusu taşınmaz; İstanbul İli, Beykoz ilçesi Anadolu Feneri Mahallesinde bulunan 2 pafta 186 parsel (yeni 2218 ada 386 parsel) sayılı taşınmaz.24.06.2026