T.C. BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ
T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/289 Esas
DAVALI : ZARRINA ISHANKULOVA (DEMİRCİ)
Davacı Hüseyin DEMİRCİ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında, davalı Zarrına ISHANKULOVA'nın açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile evliliğin başından bu yana davalının müvekkili ile sözlü-yazılı hakaret ve küfür edip dalga geçtiğini, haber vermeksizin müşterek konutu terk ettiğini, geri dön çağrılarına rağmen geri dönmediğini, birliğin davalının kusurlu davranışları nedeni ile sarsıldığını, tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine 10.000-TL maddi, 10.000-TL manevi tazminata, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalı ZARRINA ISHANKULOVA (DEMİRCİ)'ye İLANEN tebliğ OLUNUR. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗ СУДА 1-Й ИНСТАНЦИИ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ
РАЙОНА БЕЙКОЗ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОМЕР ДЕЛА : 2022/289
ОТВЕТЧИК : ЗАРРИНА ИШАНКУЛОВА (ДЕМИРДЖИ)
Поскольку в рамках бракоразводного дела, поданного против Вас истцом Хюсейином ДЕМИРДЖИ, не удалось установить Ваш точный адрес, было признано целесообразным направить Вам исковое заявление и протокол предварительного заседания посредством публикации объявления.
В исковом заявлении, поданном представителем истца в наш суд, указано следующее: с начала брака ответчица оскорбляла истца устно и письменно, высмеивала его, без уведомления покинула совместное жилище, несмотря на просьбы вернуться — не вернулась, семейный союз нарушен по вине ответчицы. В связи с этим истец требует расторжения брака, взыскания 10 000 Турецких лир материального и 10 000 Турецких лир морального ущерба, а также возложения судебных расходов и расходов на адвоката на ответчицу.
Ответчица будет считаться получившей исковое заявление и протокол предварительного заседания по истечении СЕМИ ДНЕЙ со дня публикации настоящего объявления в газете. Со дня вручения у Вас будет ДВЕ НЕДЕЛИ, чтобы представить отзыв на иск. В соответствии со статьёй 128 Гражданского-процессуального Кодекса Турецкой Республики, если Вы не представите отзыв в установленный срок, Вы будете считаться отрицающей все факты, изложенные истцом в исковом заявлении. Настоящее УВЕДОМЛЕНИЕ ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ответчицы ЗАРРИНЫ ИШАНКУЛОВОЙ (ДЕМИРДЖИ) путём публикации.
Со дня публикации данного объявления по истечении 7 дней вручение будет считаться состоявшимся.