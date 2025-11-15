T.C. BEYLİKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/146 Esas

Davalı: Muhammed Fatih Uğur

Davacı Mihallıççık Orman İşletme Müdürlüğü İle Davalılar Abdülvahap Uğur, Muhammed Fatih Uğur, Müzeyyen Küçüktopçu, Nureddin Akkaş, Osman Akkaş, Rahime Alparslan, Rahime Karaca, Raziye Akkaş, Recep Akkaş, Rıdvan Uğur, Sabır Ökten, Sedat Akkaş, Semiha Uğur, Şükür Çetinkaya, Ummahan Akkaş, Vedat Akkaş arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davalı 26557709944 T.C. Kimlik numaralı Muhammed Fatih Uğur'un bilinen tüm yurtiçi ikamet adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği, MERNİS adresinin bulunmadığı, tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Eskişehir İli Alpu İlçesi Büğdüz Mahallesini kapsayan orman kadastrosu çalışmalarının 28/04/2021 tarihinde ilan edildiğini ve bunun sonucu olarak davaya konu Eskişehir İli Alpu İlçesi Büğdüz Mahallesi 734 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 3.174,87 m²'lik kısmının kesinleşmiş devlet ormanı sınırları içerisinde kaldığının tespit edildiğini, taşınmaz maliklerine rızaen terk dilekçesi vermeleri hususunda tebligat çıkarıldığı, malikler tarafından rızaen terk dilekçesi vermediklerini beyan ederek anılan taşınmazın anılan kısmının tapu kaydının iptalini ve bu yerin Hazine adına Orman olarak tescilini talep ve dava etmiştir. HMK'nun 122, 127 ve 128 maddeleri uyarınca; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde varsa ilk itirazlarını sunması, cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususları İLANEN İHTAR OLUNUR.

İşbu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.