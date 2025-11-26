T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/147 Esas

Davacı Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahkememiz dosyasında Haşim Özparlak, Ahmet Özparlak, Hacer Bekmezci, Süreyya Özparlak, Gülşen Işıklı, Nilüfer Tayfun ve Şerife Özyamanlı aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince Konya İli, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 560 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/147 Esas sayılı dosyası ile davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Beyşehir Belediye Başkanlığı adına tescili 2942sayılıyasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın belediye adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.