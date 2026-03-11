Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 11.03.2026 00:01:00

T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/96 Esas

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur. 26/02/2026

ESAS NUMARASI

MEVKİ

ADA-PARSEL

MALİKLER

2026/96 Esas

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi

130 ada 10 parsel ve

130 ada 5 parsel

-Ali Karaevli

-Alpaslan Karaevli

-Ayşe Almaz

-Emin Karaevli

-Kemal Karaevli

-Perihan Savran

-Suzan Tan

-Tarık Karaevli

-Yıldırım Karaevli

2026/97 Esas

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi

130 ada 14 parsel

-Ahmet Savran

-Aydoğan Savran

-Ayşe Erdoğan

-Dolunay Sarı

-Döndü Güzelgöz

-Fatma Savran

-Hatice Tat

-Havva Savran Al-Haik

-İsmehan Koca

-Melehat Çatalkaya

-Şengül Koçak

2026/98 Esas

Beyşehir İlçesi Dumanlı Mahallesi

130 ada 12 parsel

-Fadime Erden

2026/99 Esas

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi

130 ada 7 parsel

-Hümmet Dede

2026/100 Esas

Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi

0 ada 11078 parsel

-İbrahim Küçcük

2026/101 Esas

Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi

0 ada 11063 parsel

-Fadime Yiğit

-Havva Yiğit

-Yücel Yiğit

2026/102 Esas

Beyşehir ilçesi Çetmi/Meydan Mahallesi

175 ada 15 parsel

-Ercan Ertuğrul

-Halil Ünüvar

-Hatice Sayın

-Nahibe Gür
