T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/96 Esas
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerinede taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur. 26/02/2026
|
ESAS NUMARASI
|
MEVKİ
|
ADA-PARSEL
|
MALİKLER
|
2026/96 Esas
|
Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi
|
130 ada 10 parsel ve
130 ada 5 parsel
|
-Ali Karaevli
-Alpaslan Karaevli
-Ayşe Almaz
-Emin Karaevli
-Kemal Karaevli
-Perihan Savran
-Suzan Tan
-Tarık Karaevli
-Yıldırım Karaevli
|
2026/97 Esas
|
Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi
|
130 ada 14 parsel
|
-Ahmet Savran
-Aydoğan Savran
-Ayşe Erdoğan
-Dolunay Sarı
-Döndü Güzelgöz
-Fatma Savran
-Hatice Tat
-Havva Savran Al-Haik
-İsmehan Koca
-Melehat Çatalkaya
-Şengül Koçak
|
2026/98 Esas
|
Beyşehir İlçesi Dumanlı Mahallesi
|
130 ada 12 parsel
|
-Fadime Erden
|
2026/99 Esas
|
Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi
|
130 ada 7 parsel
|
-Hümmet Dede
|
2026/100 Esas
|
Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi
|
0 ada 11078 parsel
|
-İbrahim Küçcük
|
2026/101 Esas
|
Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi
|
0 ada 11063 parsel
|
-Fadime Yiğit
-Havva Yiğit
-Yücel Yiğit
|
2026/102 Esas
|
Beyşehir ilçesi Çetmi/Meydan Mahallesi
|
175 ada 15 parsel
|
-Ercan Ertuğrul
-Halil Ünüvar
-Hatice Sayın
-Nahibe Gür