T.C. BİGA 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/47 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.14/09/2025Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

(1) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Şirinköy Köyü, Söğütlük Mevkii, 106 ada, 187 parseldeki 5.060,86 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti: 1.012.172,00 TL =>KDV Oranı: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 10:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 10:30

(2) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Şirinköy Köyü, Pınar Mevkii, 113 ada, 11 parseldeki 6.121,79 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yola cephesi yoktur. Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti: 2.265.062,30 TL =>KDV Oranı: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 11:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 11:30

(3) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Şirinköy Köyü, Pınar Mevkii, 113 ada, 20 parseldeki 2.697,48 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin Bandırma - Çanakkale Yoluna 40.9 mt cepsesi vardır.

Kıymeti: 1.348.740,00 TL =>KDV Oranı: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 12:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 12:30

(4) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Şirinköy Köyü, Köyiçi Mevkii, 119 ada, 54 parseldeki 3.695,61 m2 arsa vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Çanakkale İl Özel İdaresi e-imar sorgulamasından köy yerleşik alanı içinde kaldığı tespit edilmiştir. İmarı vardır.

Kıymeti: 8.130.342,00 TL =>KDV Oranı: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 14:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.